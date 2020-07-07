***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2020 2. Dönem Gider BildirimiGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri0 % 0Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri0 % 0Bağımsız Denetim Ücreti2.133,6 % 0,00311Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri7.013,78 % 0,01021Fon Yönetim Ücreti262.744,07 % 0,38246Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14,29 % 0,00002Gecelik Ters Repo Komisyonu137,24 % 0,0002Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu304,8 % 0,00044Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar113,03 % 0,00016Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.284,33 % 0,00478TOPLAM GİDERLER275.745,14DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ68.698.161,77http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855467BIST