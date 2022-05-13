***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
13.05.2022 13:29
***AKP*** AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tasarruf Sahiplerine Duyuru-Unvan Değişiklikleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030119
BIST
14:262.408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,14
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
14:2615,4935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1095
|Açılış
|: 26,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
15,5144
En Düşük
15,3668
14:2616,1351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1293
|Açılış
|: 10,3597
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2201
|
16,1945
En Düşük
15,9645
14:26904,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 4,84
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler14:24
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|4.692.943
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|69.422.041
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|23.516.929
|% 9,94
|
|EMNIS
|25,00
|671.973
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|1.672.008
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|1.798.440
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,85
|130.760.494
|% -9,76
|
|PKENT
|171,40
|190.070.482
|% -7,80
|
|THYAO
|42,14
|2.331.675.054
|% 0,67
|
|SAHOL
|19,04
|1.415.881.383
|% 0,47
|
|SISE
|19,84
|1.179.154.950
|% 1,22
|
|KRDMD
|15,62
|819.078.291
|% -0,95
|
|DOHOL
|3,80
|730.302.457
|% 4,40
|
|DOHOL
|3,80
|730.302.457
|% 4,40
|
|KARSN
|5,30
|577.953.926
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,67
|283.741.304
|% 0,00
|
|SAHOL
|19,04
|1.415.881.383
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,58
|312.905.290
|% 0,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4795
|15,4898
|% 0,69
|
|Euro
|16,1095
|16,1319
|% 0,79
|
|Sterlin
|18,8358
|18,9302
|% 0,85
|
|Frank
|15,4258
|15,5188
|% 1,16
|
|Riyal
|4,1162
|4,1369
|% 0,85
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-3,92
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,49
|
|Cumhuriyet
|6.075
|6.166
|-36,00
|
|Tam
|6.044
|6.198
|-41,72
|
|Yarım
|2.921
|2.998
|-20,19
|
|Çeyrek
|1.465
|1.499
|-10,09
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,82
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,34
|10,36
|0,14
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,96
|
Seans Raporu
14:24
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14:39IMASM
Yüzde 9.95 oranında artışla 32.06 lira fiyatla işlem gören hissede 146, 440 adet işlem
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14:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 72 artarak (% 0.37 ) 2, 671
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14:38
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, TRKCM, KARSN
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14:38XU100
Endeks 2, 408 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 17, 216.00 milyon TL de
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14:38OLMK
Yüzde 6.60 oranında artışla 11.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 720, 108 adet işlem