***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAksa Enerji'nin 2021 yılına ilişkin yukarı yönlü revize edilen beklentileri ekli sunumda yer almaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975142BIST