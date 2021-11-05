***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
05.11.2021 15:49
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aksa Enerji'nin 2021 yılına ilişkin yukarı yönlü revize edilen beklentileri ekli sunumda yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975142
BIST
15:381.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 3,97
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:389,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0346
|Açılış
|: 9,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:3811,2090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0172
|Açılış
|: 11,1695
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1841
15:38560,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,51
|Açılış
|: 560,13
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:36
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.429,70
|155.285.698
|% 8,81
|
|MAGEN
|9,28
|373.374.176
|% 7,66
|
|EUYO
|3,69
|2.951.829
|% 7,58
|
|SONME
|30,60
|7.691.164
|% 7,44
|
|BASGZ
|25,24
|3.681.456
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.631.031
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,46
|31.193.449
|% -5,95
|
|IHAAS
|4,32
|55.827.805
|% -5,88
|
|RODRG
|14,20
|2.383.836
|% -5,71
|
|THYAO
|17,50
|2.731.190.257
|% 3,12
|
|GARAN
|10,52
|1.457.502.947
|% 0,67
|
|TUPRS
|145,00
|714.836.880
|% 1,61
|
|KRDMD
|7,09
|517.602.690
|% -2,34
|
|EKGYO
|2,10
|495.410.258
|% 2,44
|
|TSKB
|1,57
|373.818.513
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,10
|495.410.258
|% 2,44
|
|THYAO
|17,50
|2.731.190.257
|% 3,12
|
|YKBNK
|2,96
|415.671.141
|% -0,67
|
|GARAN
|10,52
|1.457.502.947
|% 0,67
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7141
|9,7189
|% 0,37
|
|Euro
|11,2001
|11,2131
|% -0,12
|
|Sterlin
|13,0266
|13,0920
|% -0,20
|
|Frank
|10,5553
|10,6189
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5820
|2,5950
|% 0,17
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,82
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.703
|3.759
|-11,00
|
|Tam
|3.689
|3.782
|-8,04
|
|Yarım
|1.783
|1.829
|-3,89
|
|Çeyrek
|894
|915
|-1,94
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,01
|
|B. Petrol
|81,08
|81,08
|0,54
|
Seans Raporu
15:36
daha fazla
-
15:50RALYH
Yüzde 7.55 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 059, 526 adet işlem
-
15:49EGEEN
Yüzde 8.81 oranında artışla 1, 429.70 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 744 adet işlem
-
15:48RALYH
Yüzde 7.43 oranında artışla 8.82 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 043, 838 adet işlem
-
15:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TKFEN, BIMAS
-
15:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 73 artarak (% 0.12 ) 1, 387