***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizle ilgili son günlerde basında çıkan bazı haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Konu, Şirketimizin 2015-2016 yıllarında üçüncü taraf olarak çalıştığı uluslararası lider bir yatırım bankasının eski çalışanına Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan bir dava ile ilgilidir. Şirketimizin bu dava ile ilgili muhatap olduğu herhangi bir yasal süreç bulunmamaktadır. Konu ile ilgili istenilen belgeler 2017 yılında yetkililer ile paylaşılmıştır. Şirketimiz, konunun aydınlatılması ve davanın en hızlı şekilde sonuçlanması için ABD'deki ilgili makamlarla işbirliği içerisinde çalışmaya daha önceki gibi elindeki tüm belge ve bilgileri paylaşmaya hazırdır. Temennimiz, davanın en hızlı şekilde sonuçlanmasıdır. Kamuya saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839563BIST