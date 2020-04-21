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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

21.04.2020 15:13
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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Açıklamalar

Şirketimizle ilgili son günlerde basında çıkan bazı haberler ve yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur.    Konu, Şirketimizin 2015-2016 yıllarında üçüncü taraf olarak çalıştığı uluslararası lider bir yatırım bankasının eski çalışanına Amerika Birleşik Devletleri'nde açılan bir dava ile ilgilidir.  Şirketimizin bu dava ile ilgili muhatap olduğu herhangi bir yasal süreç bulunmamaktadır.   Konu ile ilgili istenilen belgeler 2017 yılında yetkililer ile paylaşılmıştır. Şirketimiz, konunun aydınlatılması ve davanın en hızlı şekilde sonuçlanması için ABD'deki ilgili makamlarla işbirliği içerisinde çalışmaya daha önceki gibi elindeki tüm belge ve bilgileri paylaşmaya hazırdır.     Temennimiz, davanın en hızlı şekilde sonuçlanmasıdır. Kamuya saygıyla duyurulur. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839563


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