***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
12.03.2021 14:59
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralleri
İhaleyi Açan Taraf
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Var
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
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Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
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İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/03/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
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İhale Bedeli
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İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
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Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
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Açıklamalar
Şirketimiz tarafından alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 03.07.2020 tarihli, 31174 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, güneş enerjisine dayalı yenilenebilir enerji kaynak alanları ve bağlantı kapasitelerinin tahsisine ilişkin Yozgat -2 (15 MW ) , Siirt -2 (15 MW), Kilis-2 (10 MW), Kırşehir -2 (10 MW ) , Kars -2 (10 MW ), Uşak-2 (15 MW), Muş-2 (15 MW), Van-3 (10 MW), Mardin-3 (10 MW), Iğdır -2 (10 MW)'ı kapsayan yarışmalara (YEKA GES-3) da Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından katılım sağlanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917869
BIST