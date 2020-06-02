***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul'a Kar Payı Dağıtılmamasının Teklif Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 02.06.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNet Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSN00029 0 0B Grubu, AKSEN, TREAKSN00011 0 0Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 01.01.2019 – 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 455.343.289 TL "(Konsolide) Net Dönem Kârı" elde edilmiş olup, bunun 329.182.900 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem kârıdır. Şirket merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, şirketimiz ile bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Yönetim Kurulu'nun 02.06.2020 tarihli ve 458 numaralı kararı ile, 2019 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem kârının olağanüstü yedek akçelere ayrılması ve 2019 yılı faaliyet dönemi için kâr dağıtımının yapılmaması hususlarının 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'a teklif edilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kâr dağıtımı önerilmemesinin amacı, Şirketimizin mevcut bilanço yapısının daha da güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak olup, dönem kârının önümüzdeki döneme ilişkin işletme sermayesi gereksinimlerinin karşılanması ve yapacağı yatırım faaliyetlerinin finanse edilmesi konularında kullanılması planlanmaktadır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Aksa Enerji Kar Payı Dağıtımı Yönetim Kurulu Kararı-02.06.2020.pdfEK: 2 Aksa Enerji Kar Payı Dağıtım Tabloları 2019.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUAKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 613.169.1182. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 29.465.120* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 551.452.721 75.247.3264. Vergiler ( - ) 96.109.4325. Net Dönem Kârı 455.343.289 75.247.3266. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 11.456.8297. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 3.762.366 3.762.3668. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 440.124.094 71.484.960Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 411.854 241.61410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 440.535.948 71.726.57411. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 0 0 0 0B Grubu 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(1) Dönem kârı 455.343.289 TL olup, bu tutarın 126.160.389 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 329.182.900 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848609BIST