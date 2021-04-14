***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Ticaret Bakanlığı Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 30.04.2021Ek AçıklamalarAksa Enerji Üretim A.Ş'nin 18 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının aynen korunarak, 2021-2025 yılları için geçerli olacak şekilde beş yıllık süre için kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve akabinde bahsi geçen değişikliğin yapılacak olan ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmişti. 22 Mart 2021 tarihinde SPK başvurusu gerçekleştirilmiştir.29 Mart 2021 tarihi itibarıyla bahsi geçen esas sözleşme tadil tasarısı SPK tarafından onaylanmıştır.Bahsi geçen başvuru, Ticaret Bakanlığı tarafından da onaylanmıştır.Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.Kamuoyuna ve değerli paydaşlarımıza saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 tadilSPK.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927912BIST