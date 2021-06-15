***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.06.2021 12:33
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Süresi Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 4.750.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.05.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 15.06.2021
Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatılması hususu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tadilSPK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942349
BIST
15:221.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,72
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
15:228,5465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0773
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
15:2210,3575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0902
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
15:22512,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 4,76
|Açılış
|: 512,96
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler15:22
|MRSHL
|277,20
|4.855.571
|% 10,00
|
|UZERB
|41,80
|397.115
|% 10,00
|
|TUREX
|10,21
|84.031.913
|% 9,90
|
|EMNIS
|23,58
|1.200.380
|% 9,67
|
|EUKYO
|7,05
|6.228.177
|% 9,64
|
|TKURU
|127,80
|1.537.982
|% -10,00
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.010.573
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|3.483.686
|% -9,82
|
|DENGE
|3,85
|406.906
|% -8,55
|
|EKGYO
|2,24
|989.342.873
|% 2,75
|
|THYAO
|14,53
|860.056.727
|% -0,62
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|GARAN
|8,38
|607.046.724
|% 0,24
|
|KOZAL
|124,10
|431.610.386
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,24
|989.342.873
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|306.030.984
|% -0,44
|
|IHLGM
|1,24
|117.434.417
|% 2,48
|
|GSRAY
|3,81
|369.195.886
|% -3,79
|
|KRDMD
|7,48
|621.992.434
|% -2,09
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5442
|8,5465
|% 0,91
|
|Euro
|10,3499
|10,3575
|% 0,88
|
|Sterlin
|11,9866
|12,0467
|% 0,64
|
|Frank
|9,4663
|9,5234
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2734
|2,2848
|% 0,97
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|-0,99
|
|Altın Gr.
|513
|513
|4,92
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.451
|69,00
|
|Tam
|3.375
|3.462
|58,48
|
|Yarım
|1.631
|1.675
|28,29
|
|Çeyrek
|818
|837
|14,15
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,02
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,89
|
Seans Raporu
15:22
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-
15:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 02 kaybederek (% -0.83 ) 1, 548
-
15:29XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 9, 526.00 milyon TL de
-
15:28YESIL
Yüzde -9.82 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 028 adet işlem
-
15:27SONME
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 518 adet işlem
-
15:24XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 95 altında . İşlem hacmi 9, 435.00 milyon TL de