***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.05.2020 13:04
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da "AKSA Enerji Tashkent LLC" adında bir şirket kurulmuştur. Önceki duyurumuzda belirtildiği gibi santral inşaatının gerekli yer tahsislerinden sonra azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken koşullar sağlandığında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846866
BIST
12:57104.678
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 1.653,21
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.036
En Düşük
103.798
12:576,7779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0526
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7785
En Düşük
6,6969
12:577,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0747
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4750
En Düşük
7,3528
12:57371,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,18
|Açılış
|: 371,80
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|GLBMD
|4,07
|3.266.279
|% 10,00
|
|KENT
|473,60
|12.060.789
|% 9,99
|
|YAPRK
|12,26
|8.403.603
|% 9,96
|
|ALCTL
|21,30
|11.818.177
|% 9,96
|
|PNSUT
|21,04
|36.610.785
|% 9,93
|
|EKIZ
|9,99
|309.790
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|5.967.433
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|24.446.787
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|94.459
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.510.073
|% -9,94
|
|THYAO
|12,12
|1.043.616.795
|% 8,12
|
|GARAN
|7,61
|576.480.390
|% 0,93
|
|PGSUS
|57,60
|442.507.374
|% 7,16
|
|ASELS
|29,92
|365.587.639
|% 2,19
|
|SOKM
|12,31
|351.737.870
|% 3,79
|
|THYAO
|12,12
|1.043.616.795
|% 8,12
|
|GSRAY
|2,95
|222.807.251
|% 9,67
|
|YKBNK
|2,21
|170.924.847
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,54
|193.664.672
|% 3,25
|
|GARAN
|7,61
|576.480.390
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3266
|8,3683
|% 0,99
|
|Frank
|6,9662
|7,0082
|% 0,77
|
|Riyal
|1,7987
|1,8077
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-2,08
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,28
|
|Cumhuriyet
|2.411
|2.441
|10,70
|
|Tam
|2.482
|2.505
|11,20
|
|Yarım
|1.211
|1.224
|5,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,20
|17,24
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,07
|
|B. Petrol
|35,80
|35,80
|-0,37
|