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***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.05.2020 13:04
GÜNCEL HABERLER



***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te 240 MW kurulu güçte bir doğal gaz kombine çevrim santrali kurulması ve santralde üretilen elektriğin garantili kapasite bedeli karşılığında 25 yıl süresince satışının yapılması amacıyla Aksa Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı olarak Özbekistan'da "AKSA Enerji Tashkent LLC" adında bir şirket kurulmuştur.  Önceki duyurumuzda belirtildiği gibi santral inşaatının gerekli yer tahsislerinden sonra azami 12 ay süre içinde tamamlanarak devreye alınması planlanmaktadır. İmzalanan bu anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken koşullar sağlandığında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846866


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Sterlin 8,3266 8,3683 % 0,99  
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Riyal 1,7987 1,8077 % 1,16  
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Altın Gr. 372 372 3,28  
Cumhuriyet 2.411 2.441 10,70  
Tam 2.482 2.505 11,20  
Yarım 1.211 1.224 5,40  
Çeyrek 606 613 3,30  
Gümüş.Ons 17,20 17,24 0,10  
Gümüş Gr. 3,75 3,76 0,07  
B. Petrol 35,80 35,80 -0,37  
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