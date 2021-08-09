***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.08.2021 15:05
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2 Haziran 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması'nda da belirtildiği üzere, Odessa Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın Odessa şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzalanmıştı.
Görüşmeler sonucunda, İzmail Belediye Meclisi ile Ukrayna'nın İzmail şehrinde kurulması planlanan kombine çevrim elektrik santral projesine ilişkin yeni bir işbirliği anlaşması daha imzalanmıştır.
Konuyla ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955966
BIST
15:021.434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.434
15:028,6475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
15:0210,1764
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0217
|Açılış
|: 10,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
15:02484,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,13
|Açılış
|: 484,40
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler15:02
|GENIL
|14,30
|573.116.711
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.366.157
|% 9,98
|
|EDATA
|17,76
|27.899.811
|% 9,97
|
|RODRG
|16,22
|8.984.975
|% 9,97
|
|EMNIS
|22,54
|247.209
|% 9,95
|
|FADE
|10,98
|88.643.373
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.901.678
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,74
|44.593.692
|% -9,23
|
|DAGHL
|15,74
|25.384.163
|% -7,68
|
|UZERB
|35,30
|128.447
|% -7,11
|
|SISE
|8,25
|948.583.908
|% 3,13
|
|GARAN
|9,21
|829.135.798
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,02
|574.773.648
|% 0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.116.711
|% 10,00
|
|THYAO
|12,89
|440.876.689
|% 0,47
|
|ZRGYO
|1,60
|399.840.602
|% 0,63
|
|YKBNK
|2,47
|421.592.822
|% 0,00
|
|SISE
|8,25
|948.583.908
|% 3,13
|
|GARAN
|9,21
|829.135.798
|% -0,22
|
|KRDMD
|8,02
|574.773.648
|% 0,25
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6418
|8,6475
|% 0,37
|
|Euro
|10,1662
|10,1764
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,9585
|12,0185
|% 0,36
|
|Frank
|9,3920
|9,4486
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2978
|2,3094
|% 0,32
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,83
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-3,78
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|-19,00
|
|Tam
|3.206
|3.287
|-22,30
|
|Yarım
|1.550
|1.590
|-10,79
|
|Çeyrek
|777
|795
|-5,40
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,67
|-0,08
|
|B. Petrol
|68,17
|68,17
|-2,53
|
Seans Raporu
15:02
daha fazla
-
15:13
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, SASA, FROTO
-
15:13XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 93 kaybederek (% -0.07 ) 1, 267
-
15:13
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, EDATA, GENIL, RODRG, SNKRN, DAGI, SANKO, EMNIS
-
15:13
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, FADE
-
15:13
PSDTC, PENTA, TSPOR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında