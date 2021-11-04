***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
04.11.2021 19:54
***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2021
Karar Sayısı
515
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Aksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2021 konsolide sorumluluk beyanı komuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974970
BIST
18:051.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 28,64
|Açılış
|: 1.562
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.577
En Düşük
1.562
18:059,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0559
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7680
En Düşük
9,6257
18:0511,2172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0166
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2940
En Düşük
11,1804
18:05558,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 10,23
|Açılış
|: 558,72
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
562,64
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLYHO
|1,98
|332.565.446
|% 10,00
|
|CLEBI
|188,60
|205.668.459
|% 9,97
|
|TETMT
|190,80
|8.396.932
|% 9,97
|
|PRKAB
|27,16
|142.411.262
|% 9,96
|
|ZRGYO
|2,43
|156.016.146
|% 9,95
|
|CANTE
|11,70
|159.308.735
|% -10,00
|
|DOBUR
|63,75
|34.380.538
|% -9,96
|
|BASGZ
|28,04
|11.576.735
|% -9,96
|
|KARYE
|17,82
|19.046.412
|% -9,95
|
|IHAAS
|4,59
|301.688.588
|% -9,29
|
|THYAO
|16,97
|3.407.742.878
|% 8,92
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|ISCTR
|6,18
|943.005.431
|% 3,69
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|TSKB
|1,53
|853.721.019
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,98
|918.580.858
|% 3,47
|
|SKBNK
|1,10
|331.601.462
|% 0,92
|
|EKGYO
|2,05
|553.562.144
|% 3,02
|
|GARAN
|10,45
|2.652.957.543
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6876
|9,6909
|% 0,52
|
|Euro
|11,2030
|11,2157
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,0415
|13,1069
|% -0,85
|
|Frank
|10,5748
|10,6385
|% 0,42
|
|Riyal
|2,5770
|2,5899
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|21,81
|
|Altın Gr.
|559
|559
|10,66
|
|Cumhuriyet
|3.717
|3.770
|74,00
|
|Tam
|3.697
|3.790
|71,79
|
|Yarım
|1.787
|1.833
|34,72
|
|Çeyrek
|896
|917
|17,36
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,14
|
|B. Petrol
|81,86
|81,86
|-0,13
|