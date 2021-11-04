***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***AKSEN*** AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi04/11/2021Karar Sayısı515Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıAksa Enerji Üretim A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Eylül 2021 konsolide sorumluluk beyanı komuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974970BIST