***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
12.05.2023 18:33
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2023 Hesap Dönemi
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince şirketimizin 2023 Hesap Dönemi Bağımsız Denetimini yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komitemizin önerileri doğrultusunda BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network) ‘nin seçilmesine ve Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151117
BIST
18:054.796
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -52,40
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.758
18:0519,6313
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0846
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
18:0521,2869
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0767
|Açılış
|: 23,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,2724
18:051.267,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.267,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZRDN
|15,36
|44.423.766
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|70.764.937
|% 9,95
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|ELITE
|12,20
|34.779.889
|% 6,92
|
|KZBGY
|15,66
|112.086.090
|% 6,53
|
|CUSAN
|14,30
|67.382.740
|% -9,95
|
|GRTRK
|16,84
|220.871.781
|% -8,48
|
|KRVGD
|13,63
|41.280.929
|% -7,15
|
|BOBET
|18,53
|144.709.156
|% -6,79
|
|AKFYE
|9,33
|454.953.021
|% -6,61
|
|ASTOR
|42,28
|1.098.990.122
|% -2,49
|
|CWENE
|108,50
|784.137.159
|% -1,18
|
|ALFAS
|291,90
|720.602.072
|% 9,16
|
|EUPWR
|64,85
|685.131.103
|% -3,43
|
|GESAN
|47,48
|660.063.597
|% -2,70
|
|AKFYE
|9,33
|454.953.021
|% -6,61
|
|ASTOR
|42,28
|1.098.990.122
|% -2,49
|
|KLSYN
|3,08
|65.177.066
|% 1,32
|
|BIGCH
|21,90
|431.084.110
|% -2,84
|
|GESAN
|47,48
|660.063.597
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5968
|19,6096
|% 0,32
|
|Euro
|21,2768
|21,2939
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,3874
|24,5098
|% 0,02
|
|Frank
|21,7880
|21,9193
|% 0,07
|
|Riyal
|5,2162
|5,2424
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.011
|2.011
|-3,75
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|1,91
|
|Cumhuriyet
|9.676
|9.823
|167,00
|
|Tam
|9.608
|9.894
|121,97
|
|Yarım
|4.730
|4.941
|77,00
|
|Çeyrek
|2.358
|2.456
|31,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,92
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,37
|