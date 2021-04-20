***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.04.2021 16:01
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
1- Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin (32) nci maddesinin ekteki şekilde tadiline,
2- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929639
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|KUTPO
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|
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|% -10,00
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|MERIT
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