***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından1- Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda da yapılabilmesi amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin (32) nci maddesinin ekteki şekilde tadiline,2- Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929639BIST