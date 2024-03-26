***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi26/03/2024Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıBeybur Tarım ve Hayvancılık Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuTarımEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi300.000.000,00 TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihTescil işlemlerini takibenEdinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise Koşulları299.950.000,00 TLEdinilen Payların Nominal Tutarı299.950.000,00 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar299.950.000,00 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%99,98Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%99,98Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%99,98Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,81İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%4,21Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Alarko Tarım") Yönetim Kurulunun 26.03.2024 tarihli kararı uyarınca· Tarım alanında faaliyet gösteren Beybur Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ("Beybur Tarım"), 50.000,00 TL olan sermayesini 300.000.000,00 TL'ye çıkarmaya karar vermiş olup söz konusu sermaye artırımına iştirak edilmesine,· Bu kapsamda taahhüt edilen 299.950.000,00 TL sermaye tutarının Alarko Tarım'ın Beybur Tarım'dan olan nakit alacağından karşılanmasına ve· Sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %99,98'ine tekabül edecek 299.950.000,00 TL nominal değerli 299.950.000 adet payın Alarko Tarım tarafından edinilmesine,karar verilmiştir.Beybur Tarım'ın mülkiyetinde Eskişehir ili Mahmudiye ilçesi sınırları dahilinde toplamda yaklaşık 2.200.000,00 m2 yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz bulunmaktadır.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262921BIST