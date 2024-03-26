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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi

26.03.2024 20:38
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/03/2024
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Beybur Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Tarım
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
300.000.000,00 TL
Edinim Yöntemi
Sermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Tescil işlemlerini takiben
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
299.950.000,00 TL
Edinilen Payların Nominal Tutarı
299.950.000,00 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
299.950.000,00 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%99,98
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%99,98
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%99,98
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,81
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%4,21
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Bağlı Ortaklığımız Alarko Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Alarko Tarım") Yönetim Kurulunun 26.03.2024 tarihli kararı uyarınca
·        Tarım alanında faaliyet gösteren Beybur Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi ("Beybur Tarım"), 50.000,00 TL olan sermayesini 300.000.000,00 TL'ye çıkarmaya karar vermiş olup söz konusu sermaye artırımına iştirak edilmesine,
·        Bu kapsamda taahhüt edilen 299.950.000,00 TL sermaye tutarının Alarko Tarım'ın Beybur Tarım'dan olan nakit alacağından karşılanmasına ve
·        Sermaye artırımı ile ihraç edilecek ve şirketin toplam sermayesinin %99,98'ine tekabül edecek 299.950.000,00 TL nominal değerli 299.950.000 adet payın Alarko Tarım tarafından edinilmesine,
karar verilmiştir.
Beybur Tarım'ın mülkiyetinde Eskişehir ili Mahmudiye ilçesi sınırları dahilinde toplamda yaklaşık 2.200.000,00 m2 yüzölçümlü tarla niteliğinde taşınmaz bulunmaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262921


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