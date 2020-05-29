***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124Diğer Düzeltmeler12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124Transferler-193.977.025 193.977.025 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)255.339 8.206.114 -18.556 -81.477.294 -73.034.397 26.747.759 -46.286.638Dönem Karı (Zararı)-81.477.294 -81.477.294 22.533.330 -58.943.964Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)255.339 8.206.114 -18.556 8.442.897 4.214.429 12.657.326Kar Payları-931 -931Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-16 -10.577 -10.593 10.593 0Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.088.756 75.177.463 -218.457 16.090.283 683.330.838 -81.477.294 1.111.478.490 461.856.065 1.573.334.555Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler384.796.945 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)887.282 -3.610.915 -129.886 17.502.021 14.648.502 28.291.587 42.940.089Dönem Karı (Zararı)17.502.021 17.502.021 32.598.198 50.100.219Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)887.282 -3.610.915 -129.886 -2.853.519 -4.306.611 -7.160.130Kar Payları-211 -211Dönem Sonu Bakiyeler23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -8.366.666 80.326.718 -139.597 18.473.868 991.795.220 17.502.021 1.520.871.318 527.084.118 2.047.955.436Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI96.446.746 74.075.709Dönem Karı (Zararı)50.100.219 -58.943.964Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler21.180.905 145.143.806Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.226.611 11.005.911Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.985.114 93.411Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.033.832 7.298.579Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-21.896.829 6.935.905Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler654.637 -10.158.265Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler23.993.714 119.422.233Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27.379.597 23.303.490Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler957.607 -1.749.612Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-23.314.658 -830.083Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-2.462.931 -7.248.113Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler624.211 -2.929.650İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler26.864.191 -15.306.274Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler107.070.891 31.587.551Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.965.906 -2.851.795Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-4.084.897 12.529.934Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.985.978 25.179.550Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-5.214.012 -1.100.345Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.674.011 -29.349.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.123.832