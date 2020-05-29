***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
29.05.2020 18:43
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -24.999.945 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.172.323.239 447.298.885 1.619.622.124
Diğer Düzeltmeler
12.200.241 12.200.241 -12.200.241 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.344.079 66.971.349 -199.901 16.090.283 877.318.440 -193.977.025 1.184.523.480 435.098.644 1.619.622.124
Transferler
-193.977.025 193.977.025 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
255.339 8.206.114 -18.556 -81.477.294 -73.034.397 26.747.759 -46.286.638
Dönem Karı (Zararı)
-81.477.294 -81.477.294 22.533.330 -58.943.964
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
255.339 8.206.114 -18.556 8.442.897 4.214.429 12.657.326
Kar Payları
-931 -931
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-16 -10.577 -10.593 10.593 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.799.704 -1.535.883 -2.088.756 75.177.463 -218.457 16.090.283 683.330.838 -81.477.294 1.111.478.490 461.856.065 1.573.334.555
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558
Transferler
384.796.945 -384.796.945 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
887.282 -3.610.915 -129.886 17.502.021 14.648.502 28.291.587 42.940.089
Dönem Karı (Zararı)
17.502.021 17.502.021 32.598.198 50.100.219
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
887.282 -3.610.915 -129.886 -2.853.519 -4.306.611 -7.160.130
Kar Payları
-211 -211
Dönem Sonu Bakiyeler
23 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -8.366.666 80.326.718 -139.597 18.473.868 991.795.220 17.502.021 1.520.871.318 527.084.118 2.047.955.436
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
96.446.746 74.075.709
Dönem Karı (Zararı)
50.100.219 -58.943.964
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.180.905 145.143.806
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9.226.611 11.005.911
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.985.114 93.411
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
4.033.832 7.298.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-21.896.829 6.935.905
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
654.637 -10.158.265
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
23.993.714 119.422.233
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27.379.597 23.303.490
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
957.607 -1.749.612
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-23.314.658 -830.083
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-2.462.931 -7.248.113
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
624.211 -2.929.650
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
26.864.191 -15.306.274
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
107.070.891 31.587.551
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6.965.906 -2.851.795
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-4.084.897 12.529.934
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.985.978 25.179.550
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-5.214.012 -1.100.345
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.674.011 -29.349.628
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.123.832