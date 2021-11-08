***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 435.000.000 -12.184.363 -1.535.883 -9.253.948 83.937.633 -9.711 18.473.868 606.998.275 384.796.945 1.506.222.816 498.792.742 2.005.015.558Transferler1.810.395 382.986.550 -384.796.945 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.920.233 29.686.076 -51.029 259.731.979 287.446.793 107.777.627 395.224.420Dönem Karı (Zararı)259.731.979 259.731.979 107.236.634 366.968.613Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.920.233 29.686.076 -51.029 27.714.814 540.993 28.255.807Kar Payları922.819 922.819 -20.278.192 -19.355.373Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması50.000 50.000Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış297 60 4.457 -3 -20.062 -15.251 -3.288 -18.539Dönem Sonu Bakiyeler22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -11.174.121 113.628.166 -60.743 20.284.263 989.964.763 259.731.979 1.794.577.177 586.338.889 2.380.916.066Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler22 435.000.000 -11.261.247 -1.535.883 -13.625.541 115.513.175 254.710 20.284.263 955.721.098 801.953.738 2.302.304.313 583.502.360 2.885.806.673Transferler8.340.178 793.613.560 -801.953.738 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.321.263 50.234.689 -269.061 496.752.506 543.396.871 117.278.240 660.675.111Dönem Karı (Zararı)496.752.506 496.752.506 118.372.466 615.124.972Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.321.263 50.234.689 -269.061 46.644.365 -1.094.226 45.550.139Kar Payları1.142.537 -59.818.048 -58.675.511 -24.254.684 -82.930.195Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-24.525 -24.525Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış6.133.215 -35.752.682 -29.619.467 -13.532.393 -43.151.860Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler213.920 213.920Dönem Sonu Bakiyeler22 435.000.000 -10.118.710 -1.535.883 -16.946.804 171.881.079 -14.351 28.624.441 1.653.763.928 496.752.506 2.757.406.206 663.182.918 3.420.589.124Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI255.933.963 570.438.797Dönem Karı (Zararı)615.124.972 366.968.613Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-283.717.085 -14.396.713Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler35.072.286 28.478.058Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.687.953 5.532.862Fa -79.122.853Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -1.159.163Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-213.753.975 -18.724.378Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.333.275 96.534.621Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.215.264 -5.791.415Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.026.503 -32.055.927Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler-16.333.231 -9.493.680Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-279.798 354.353İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.848.530 328.333.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-80.152.585 38.291.893Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.667.220 554.661Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-81.605.770 31.451.108Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-90.586.531 -318.443Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-95.016.618 -12.717.337Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler54.103.455 -80.200.853Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)4.560.494 10.053.088Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler113.070.820 -12.368.345Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.385.025 42.771.034Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)295.548.410Diğer Alacaklar2.618.620 2.060.644İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 432.767 723.804İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.185.853 1.336.840Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar128.353.961 46.748.191Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 123.093.206 41.069.194Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları11 5.260.755 5.678.997Stoklar9 203.897.864 113.311.333Peşin Ödenmiş Giderler10 125.084.110 34.980.094Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23.072.202 11.023.691Diğer Dönen Varlıklar38.282.696 21.496.920ARA TOPLAM2.074.064.855 1.639.386.465Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar15 14.407.957 26.038.274TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.088.472.812 1.665.424.739DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar6 140.182.115 111.466.619Ticari Alacaklar46.320 40.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 46.320 40.536Diğer Alacaklar52.620.618 60.845.814İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 48.702.639 42.566.066İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.917.979 18.279.748Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 1.532.158.818 1.187.559.276Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 497.241.483 472.101.448Maddi Duran Varlıklar16 410.222.038 364.977.429Kullanım Hakkı Varlıkları18 55.829.951 57.791.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar83.621.648 82.343.190Şerefiye3.130.507 3.130.507Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 80.491.141 79.212.683Peşin Ödenmiş Giderler10 5.856.816 944.214Ertelenmiş Vergi Varlığı24 18.012.951 10.446.798Diğer Duran Varlıklar81.914.235 79.441.709TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.877.706.993 2.427.959.022TOPLAM VARLIKLAR4.966.179.805 4.093.383.761KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 37.689.976 6.450.278Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 59.446.982 94.398.143Diğer Finansal Yükümlülükler7 12.784.066 11.745.910Ticari Borçlar197.896.762 144.275.731İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,26 1.309.964 1.276.119İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 196.586.798 142.999.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8.877.355 4.316.861Diğer Borçlar36.390.560 12.080.634İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar36.390.560 12.080.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler277.060.637 160.410.532Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 270.171.623 155.836.282Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 6.889.014 4.574.250Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 488.757.657 306.096.828Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü11.055.368 3.574.024Kısa Vadeli Karşılıklar17.414.809 6.410.947Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 17.414.809 6.410.947Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler420 717ARA TOPLAM1.147.374.592 749.760.605TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.147.374.592 749.760.605UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 43.295.895 99.512.740Diğer Finansal Yükümlülükler7 10.310.684 9.473.384Diğer Borçlar112.645.937 94.570.838İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar112.645.937 94.570.838Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler4.396.716 7.976.001Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 4.396.716 7.976.001Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler13 37.661.282 35.959.514Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12 17.371.511 40.388.931Uzun Vadeli Karşılıklar28.241.659 25.370.160Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 28.241.659 25.370.160Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü24 144.292.405 144.564.915TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER398.216.089 457.816.483TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.545.590.681 1.207.577.088ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.757.406.206 2.302.304.313Ödenmiş Sermaye22 435.000.000 435.000.000Geri Alınmış Paylar (-)22 -10.118.710 -11.261.247Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)22 -1.535.883 -1.535.883Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-16.946.804 -13.625.541Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.946.804 -13.625.541Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.946.804 -13.625.541Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)171.866.728 115.767.885Yabancı Para Çevrim Farkları171.881.079 115.513.175Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-14.351 254.710Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-14.351 254.710Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler28.624.441 20.284.263Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları22 1.653.763.928 955.721.098Net Dönem Karı veya Zararı496.752.506 801.953.738Kontrol Gücü Olmayan Paylar22 663.182.918 583.502.360TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.420.589.124 2.885.806.673TOPLAM KAYNAKLAR4.966.179.805 4.093.383.761Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 1.302.299.191 796.570.697 625.767.200 304.989.028Satışların Maliyeti23 -1.014.868.885 -480.224.605 -452.579.464 -171.288.077TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)287.430.306 316.346.092 173.187.736 133.700.951BRÜT KAR (ZARAR)287.430.306 316.346.092 173.187.736 133.700.951Genel Yönetim Giderleri-97.318.951 -79.772.864 -32.573.340 -27.297.431Pazarlama Giderleri-7.664.573 -6.830.169 -3.150.911 -3.115.649Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler310.864.902 322.956.081 51.940.884 154.770.577Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-89.561.422 -108.223.464 -28.480.435 -42.363.878ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)403.750.262 444.475.676 160.923.934 215.694.570Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler35.904.584 49.144.848 9.838.569 17.904.493Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-1.329.586 -1.803.824 -613.372 -113.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar13 213.753.975 18.724.378 227.109.045 22.553.896FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)652.079.235 510.541.078 397.258.176 256.039.018Finansman Giderleri-21.620.988 -47.037.844 -4.655.097 -12.486.709SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)630.458.247 463.503.234 392.603.079 243.552.309Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri24 -15.333.275 -96.534.621 -646.906 -39.812.975Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 -27.257.218 -22.849.778 -10.555.334 -14.098.604Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri24 11.923.943 -73.684.843 9.908.428 -25.714.371SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)615.124.972 366.968.613 391.956.173 203.739.334DÖNEM KARI (ZARARI)615.124.972 366.968.613 391.956.173 203.739.334Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar22 118.372.466 107.236.634 39.807.358 54.732.976Ana Ortaklık Payları25 496.752.506 259.731.979 352.148.815 149.006.358Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 25 1,14200000 0,59700000 0,81000000 0,34300000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-3.322.695 -1.916.148 -1.183.286 103.354Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-780.324 -1.347.625 -180.271 334.069Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-3.363.120 -1.049.656 -1.299.309 -205.721Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler820.749 481.133 296.294 -24.994Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri820.749 481.133 296.294 -24.994Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar48.872.834 30.171.955 15.195.086 7.832.054Yabancı Para Çevrim Farkları8.569.850 12.002.594 7.354.686 -5.813.729Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-268.815 -50.982 -32.443 -88.061Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar40.571.799 18.220.343 7.872.843 13.733.844DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)45.550.139 28.255.807 14.011.800 7.935.408TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)660.675.111 395.224.420 405.967.973 211.674.742Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar117.278.240 107.777.627 40.497.897 54.629.690Ana Ortaklık Payları543.396.871 287.446.793 365.470.076 157.045.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975999BIST