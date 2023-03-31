***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğinde taşınmaz ve 4.700 hektarlık alanda geçerli jeotermal kaynak işletme ruhsatıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAfyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinin değişik mevkilerinde yer alan 35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğinde taşınmazAlıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30.03.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.Toplam Alım BedeliKDV dahil 75.540.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,23Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%17,37Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,31Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%7,90İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,06Alım Koşulları25.000.000 TL peşin, kalanı sözleşme şartları yerine getirildiğinde ödenecekİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih31.03.2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriOlumluKarşı TarafArzular Petrol Seracılık Sanayi ve Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi30/03/2023Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu DeğilDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBağlı Ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,Arzular Petrol Seracılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesininin değişik mevkilerinde bulunan yaklaşık 35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğindeki taşınmaz, 09.04.2043 tarihine kadar 4.700 hektarlık alanda geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı ile sözkonusu varlıklara ilişkin demirbaş, araç, taşınır ve malzemelerin KDV dahil 75.540.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda jeotermal kaynak işletme ruhsatı haricindeki varlıklar devralınmış olup jeotermal kaynak işletme ruhsatının devralınmasına ilişikin gerekli işlemler başlatılmıştır.Kamuoyuna duyurulur.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130750BIST