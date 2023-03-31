***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
31.03.2023 23:33
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğinde taşınmaz ve 4.700 hektarlık alanda geçerli jeotermal kaynak işletme ruhsatı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesinin değişik mevkilerinde yer alan 35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğinde taşınmaz
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
30.03.2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Bağlı Ortaklığımız halka açık şirket olmadığından bağımsız yönetim kurulu üyesi yoktur.
Toplam Alım Bedeli
KDV dahil 75.540.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
%0,23
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%17,37
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0,31
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%7,90
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%1,06
Alım Koşulları
25.000.000 TL peşin, kalanı sözleşme şartları yerine getirildiğinde ödenecek
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
31.03.2023
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Olumlu
Karşı Taraf
Arzular Petrol Seracılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
30/03/2023
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Zorunlu Değil
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Alsera Jeotermal Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından,
Arzular Petrol Seracılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sahip olduğu Afyonkarahisar ili, Sandıklı ilçesininin değişik mevkilerinde bulunan yaklaşık 35.000 m² büyüklüğünde sera, yaklaşık 93.000 m² büyüklüğünde tarla niteliğindeki taşınmaz, 09.04.2043 tarihine kadar 4.700 hektarlık alanda geçerli olan jeotermal kaynak işletme ruhsatı ile sözkonusu varlıklara ilişkin demirbaş, araç, taşınır ve malzemelerin KDV dahil 75.540.000 TL bedel karşılığında satın alınmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda jeotermal kaynak işletme ruhsatı haricindeki varlıklar devralınmış olup jeotermal kaynak işletme ruhsatının devralınmasına ilişikin gerekli işlemler başlatılmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130750
BIST