***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.03.2020 13:38
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824520
BIST
16:36111.884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 1.098,30
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
16:366,0896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 6,0920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1077
En Düşük
6,0635
16:366,8161
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0466
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8294
En Düşük
6,7574
16:36324,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,96
|Açılış
|: 324,16
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
324,54
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.178.059
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.032.273
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.014.138
|% 14,91
|
|AKSEN
|4,30
|131.624.511
|% 13,16
|
|DGATE
|9,20
|108.509.650
|% 10,84
|
|KSTUR
|27,54
|24.841
|% -10,00
|
|YKGYO
|3,03
|54.529.212
|% -9,01
|
|OZBAL
|1,94
|22.293.165
|% -6,28
|
|YBTAS
|4.130,00
|44.228
|% -6,24
|
|BALAT
|2,92
|455.605
|% -5,50
|
|THYAO
|11,72
|692.089.112
|% -0,26
|
|ASELS
|30,28
|676.083.634
|% 1,68
|
|GARAN
|10,38
|480.675.879
|% 0,19
|
|ODAS
|2,15
|298.275.861
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,57
|279.402.692
|% 0,39
|
|ODAS
|2,15
|298.275.861
|% 2,38
|
|KARSN
|1,94
|214.816.551
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,57
|279.402.692
|% 0,39
|
|THYAO
|11,72
|692.089.112
|% -0,26
|
|IHLGM
|1,34
|78.514.964
|% 1,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8418
|7,8811
|% 0,58
|
|Frank
|6,3719
|6,4102
|% 0,70
|
|Riyal
|1,6178
|1,6259
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.654
|1.654
|15,55
|
|Altın Gr.
|324
|324
|3,96
|
|Cumhuriyet
|2.148
|2.180
|17,00
|
|Tam
|2.138
|2.191
|16,90
|
|Yarım
|1.033
|1.060
|8,18
|
|Çeyrek
|518
|530
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|17,26
|17,28
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,03
|
|B. Petrol
|50,69
|50,69
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:50XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 996, 65 artarak (% 0.95 ) 105, 630
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16:50
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHLGM, EMNIS, MERKO
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16:50
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BIZIM, KSTUR, CEMAS
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16:50
DGATE, GARFA, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:50
BALAT, AYCES, POLTK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında