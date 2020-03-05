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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.03.2020 13:38
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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına,  oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824520


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OYAYO 6,76 3.178.059 % 14,97  
BRKSN 3,08 6.032.273 % 14,93  
BURCE 7,63 11.014.138 % 14,91  
AKSEN 4,30 131.624.511 % 13,16  
DGATE 9,20 108.509.650 % 10,84  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8418 7,8811 % 0,58  
Frank 6,3719 6,4102 % 0,70  
Riyal 1,6178 1,6259 % 0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.654 1.654 15,55  
Altın Gr. 324 324 3,96  
Cumhuriyet 2.148 2.180 17,00  
Tam 2.138 2.191 16,90  
Yarım 1.033 1.060 8,18  
Çeyrek 518 530 4,08  
Gümüş.Ons 17,26 17,28 0,02  
Gümüş Gr. 3,39 3,40 0,03  
B. Petrol 50,69 50,69 -0,44  
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