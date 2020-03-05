***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10.000.000,-TL (Onmilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824520BIST