***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTopluluğumuza uzun yıllardır hizmet vermiş olan Mali İşler Grup Başkanımız Sn. Mustafa FİLİZ, isteği doğrultusunda 31.12.2021 tarihi itibarıyla emekli olarak Şirketimizdeki görevinden ayrılacaktır.Topluluğumuza 26 yıl önce katılan Sn. Mustafa FİLİZ, Topluluğumuzun kurumsal bir yapıya kavuşmasına, güçlü ve saygın bir şirket olmasına önemli katkılar sağlamıştır. Kendisine yaptığı hizmetleri ve katkıları için teşekkürlerimizi sunuyor, yaşamının bundan sonraki bölümünde mutluluklar diliyoruz.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984872BIST