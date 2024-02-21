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***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2024 20:42
***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından
Kurumsal Yönetim Komitesinin raporla kurulumuza sunduğu öneri üzerine İzzet Cemal KİŞMİR, Lale ERGİN ve Nihal Mashaki SEÇKİN'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları olarak belirlenmesine ve adaylıklarının Yönetim Kurulumuzca da onaylanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 1 (bir) yıl süreyle sınırlı olmak üzere seçilmeleri amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun  olarak SPK'dan görüş alınması için başvuruda bulunulmasına, SPK'nın olumsuz görüş bildirmemesi halinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları'nın 1 (bir) yıl süreyle seçilmeleri hususunun Genel Kurul'a sunulmasına, karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu.
SPK tarafından, söz konusu yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirilmiştir.
Söz konusu bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları ve özgeçmiş bilgileri ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251201


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