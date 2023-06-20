***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALARK*** ALARKO HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu tarafındanSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde,- Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki üyeden oluşmasına Başkanlığına Neslihan TONBUL'un ve üyeliğe Nihal Mashaki SEÇKİN'in seçilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesinin dört üyeden oluşmasına Başkanlığına Nihal Mashaki SEÇKİN'in, üyeliklere İzzet GARİH, Vedat Aksel ALATON ve Özgür KALYONCU'nun seçilmesine,TTK'nın 378 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde,- Riskin Erken Saptanması Komitesinin üç üyeden oluşmasına Başkanlığına Neslihan TONBUL'un, üyeliklere İzzet GARİH ve Vedat Aksel ALATON'un seçilmesine,karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160599BIST