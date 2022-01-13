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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

13.01.2022 08:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname Tadil Metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993288


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BIST En Aktif Hisseler09:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 30,82 369.871 % 5,04  
BALAT 8,80 47.115 % 3,77  
VBTYZ 22,18 244.291 % 2,02  
AKFGY 8,10 749.299 % 1,76  
EKIZ 7,10 11.232 % 1,14  
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09:55 Alış Satış %  
Dolar 13,5629 13,6207 % 3,00  
Euro 15,5375 15,6141 % 3,02  
Sterlin 18,5455 18,6385 % 2,59  
Frank 14,7728 14,8618 % 2,49  
Riyal 3,6036 3,6217 % 2,58  
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09:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.825 -3,04  
Altın Gr. 802 802 24,66  
Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,07 23,10 -0,11  
Gümüş Gr. 10,15 10,16 0,29  
B. Petrol 84,41 84,41 -0,26  
Seans Raporu 09:55
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