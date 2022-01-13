ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.01.2022 08:52
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993288
BIST
10:012.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,30
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.065
En Düşük
2.054
10:0113,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3653
|Açılış
|: 13,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,6720
En Düşük
13,1506
10:0115,6376
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,4814
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,6827
En Düşük
15,0822
10:01794,89
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 17,92
|Açılış
|: 794,89
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler09:55
|MERIT
|30,82
|369.871
|% 5,04
|
|BALAT
|8,80
|47.115
|% 3,77
|
|VBTYZ
|22,18
|244.291
|% 2,02
|
|AKFGY
|8,10
|749.299
|% 1,76
|
|EKIZ
|7,10
|11.232
|% 1,14
|
|PENTA
|321,00
|205.119
|% -3,46
|
|QUAGR
|12,05
|602.729
|% -3,06
|
|TRILC
|11,30
|302.625
|% -3,00
|
|ORCAY
|38,78
|737.596
|% -2,86
|
|CANTE
|13,70
|817.301
|% -2,84
|
|BOBET
|4,31
|24.888.945
|% 0,23
|
|BAYRK
|6,66
|4.352.484
|% -0,15
|
|OLMK
|7,83
|1.607.794
|% 0,00
|
|SOKM
|15,00
|1.502.511
|% 0,00
|
|YKSLN
|6,14
|1.233.790
|% 0,00
|
|BOBET
|4,31
|24.888.945
|% 0,23
|
|MOBTL
|1,63
|519.245
|% 0,00
|
|DGNMO
|2,20
|574.589
|% 0,00
|
|OLMK
|7,83
|1.607.794
|% 0,00
|
|ALMAD
|1,50
|136.826
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5629
|13,6207
|% 3,00
|
|Euro
|15,5375
|15,6141
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,5455
|18,6385
|% 2,59
|
|Frank
|14,7728
|14,8618
|% 2,49
|
|Riyal
|3,6036
|3,6217
|% 2,58
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|-3,04
|
|Altın Gr.
|802
|802
|24,66
|
|Cumhuriyet
|5.364
|5.446
|35,00
|
|Tam
|5.337
|5.473
|37,84
|
|Yarım
|2.580
|2.647
|18,30
|
|Çeyrek
|1.294
|1.324
|9,16
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,15
|10,16
|0,29
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,26
|