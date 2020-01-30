***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat29 4.307.225 3.230.556Satışların Maliyeti29 -2.873.601 -2.254.878TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.433.624 975.678BRÜT KAR (ZARAR)1.433.624 975.678Genel Yönetim Giderleri30,31 -261.488 -218.060Pazarlama Giderleri30,31 -539.942 -342.994Araştırma ve Geliştirme Giderleri30,31 -2.193 -1.089Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler32 100.426 184.033Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler32 -41.064 -137.837ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)689.363 459.731Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler33 79.873 121.074Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -4.018 -26.012TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri33 859 513.574 450.743 2.309.462 2.309.462Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler750.000 1 650.061 -223.144 168.227 513.574 450.743 2.309.462 2.309.462Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-2.157 -2.157 -2.157Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305Transferler-5.071 20.898 434.916 -450.743 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)69.975 46.365 527.224 643.564 643.564Kar Payları-124.858 -124.858 -124.858Dönem Sonu Bakiyeler750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.850 189.125 0 0 0 821.475 527.224 0 2.826.011 2.826.011Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)28 527.224 450.743DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28 69.975 156.098Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)83.209 179.860Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.398 3.807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar32 13Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.664 -27.582Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar28 46.365 -120.738Yabancı Para Çevrim Farkları24.768 -120.886Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)27.689 181Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.092 -33DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)116.340 35.360TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)643.564 486.103Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları37 643.564 486.103http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815808BIST