***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.01.2020 22:37
***ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
29 4.307.225 3.230.556
Satışların Maliyeti
29 -2.873.601 -2.254.878
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.433.624 975.678
BRÜT KAR (ZARAR)
1.433.624 975.678
Genel Yönetim Giderleri
30,31 -261.488 -218.060
Pazarlama Giderleri
30,31 -539.942 -342.994
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
30,31 -2.193 -1.089
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
32 100.426 184.033
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
32 -41.064 -137.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
689.363 459.731
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
33 79.873 121.074
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
33 -4.018 -26.012
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
33 859 513.574 450.743 2.309.462 2.309.462
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
750.000 1 650.061 -223.144 168.227 513.574 450.743 2.309.462 2.309.462
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-2.157 -2.157 -2.157
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
750.000 1 650.061 -223.144 168.227 511.417 450.743 2.307.305 2.307.305
Transferler
-5.071 20.898 434.916 -450.743 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
69.975 46.365 527.224 643.564 643.564
Kar Payları
-124.858 -124.858 -124.858
Dönem Sonu Bakiyeler
750.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -181.850 189.125 0 0 0 821.475 527.224 0 2.826.011 2.826.011
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
28 527.224 450.743
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28 69.975 156.098
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
83.209 179.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.398 3.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
32 13
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.664 -27.582
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
28 46.365 -120.738
Yabancı Para Çevrim Farkları
24.768 -120.886
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
27.689 181
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.092 -33
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
116.340 35.360
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
643.564 486.103
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
37 643.564 486.103
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/815808
BIST