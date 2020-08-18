***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









(ZARARI)18.160.379 18.880.349 6.053.895 6.071.047Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler4 6.928.622 37.803 659 17.937Yatırım Faaliyetlerinden Giderler4 -538.160 -2.878 732.293 -5.441TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri1.171.611 1.053.609 29.995 372.643Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 0 246.278 0 218.409FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.722.452 20.215.161 6.816.842 6.674.595Finansman Gelirleri4 9.395.607 12.576.149 3.521.481 8.744.185Finansman Giderleri4 -36.993.212 -33.695.174 -18.030.033 -19.136.506SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.875.153 -903.864 -7.691.710 -3.717.726Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.457.624 892.391 -461.606 1.699.591Dönem Vergi (Gideri) Geliri4 -7.242 0 35.772 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4 -4.450.382 892.391 -497.378 1.699.591SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.332.777 -11.473 -8.153.316 -2.018.135DÖNEM KARI (ZARARI)-6.332.777 -11.473 -8.153.316 -2.018.135Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar18 -572.222 -750.812 -300.199 209.407Ana Ortaklık Payları21 -5.760.555 739.339 -7.853.117 -2.227.542Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-132.827.398 64.867.120Dönem Karı (Zararı)-6.332.777 -11.473Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler114.037.403 48.019.114Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14,15 3.285.481 4.687.195Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.293.143 11.804.520Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 5.940.520 14.316.041Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -475.766 -1.457.912Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.171.611 -1.053.609Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.138.659 13.022.752Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-2.465.450 -2.766.936Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18.604.109 15.789.688Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler54.965.178 19.150.760Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 246.278İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 0 246.278Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.457.624 -892.391Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler166.554 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler166.554 0Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-6.933.847 0Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler37.664.611 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-227.307.989 42.824.032Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)6 -6.358 1.787Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.548.552 143.265.820İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 882.721 793.282İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -2.431.273 142.472.538Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler11.169.297 5.613.960İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)22 10.751.009 -1.605.448İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)418.288 7.219.408Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-245.887.981 -136.399.332Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)11 -245.887.981 -136.399.332Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 16.662.974 40.284.150Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 1.013.582 -26.269.482Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-41.685.849 -34.011.048İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 4.777.306 -2.355.508İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 -46.463.155 -31.655.540Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)17 22.533.411 11.214.496Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-674.292 -423.233Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)11 -674.292 -423.233Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.446.598 -2.094.679İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)22 622.399 -812.844İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.824.199 -1.281.835Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 15.515.705 30.814.230İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-8.846.524 10.827.363Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-11.779.836 1.883.513Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.933.312 8.943.850Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-119.603.363 90.831.673Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -12.072.227 -24.526.485Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.151.808 -1.438.068YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-50.128 -33.978.212Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri6.933.847 0Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları-6.420.773 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -32.517.290Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri323.403 285.965Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri123.921 285.457Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri199.482 508Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-886.605 -1.746.887Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-885.374 -1.685.140Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.231 -61.747FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI57.871.593 17.814.247Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri182.549.320 45.869.887Kredilerden Nakit Girişleri7 182.549.320 45.869.887Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-108.539.068 -15.032.888Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -108.539.068 -15.032.888Ödenen Faiz-18.604.109 -15.789.688Alınan Faiz2.465.450 2.766.936YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-75.005.933 48.703.155Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi321.209 2.303.746NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-74.684.724 51.006.901DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 105.056.111 52.401.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 30.371.387 103.408.631Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 30.371.387 105.056.111Finansal Yatırımlar6 9.992 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar9.992 3.634Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar6 9.992 3.634Ticari Alacaklar222.608.229 221.059.677İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8,22 7.798.217 8.680.938İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 214.810.012 212.378.739Diğer Alacaklar13.364.124 24.534.689İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar22 184.485 10.935.494İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar13.179.639 13.599.195Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar786.621.985 540.734.004Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları11 786.621.985 540.734.004Stoklar9 113.926.477 130.589.451Peşin Ödenmiş Giderler17.729.064 18.503.741İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler697.008 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 17.032.056 18.503.741Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar37.225 529.367Diğer Dönen Varlıklar24.930.731 15.110.110İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar24.930.731 15.110.110ARA TOPLAM1.209.599.214 1.056.120.784TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.209.599.214 1.056.120.784DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar87.787 86.519İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar87.787 86.519Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 0 1.326.951Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 282.864.413 282.864.413Maddi Duran Varlıklar14 23.033.150 61.010.550Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 179.659 314.912Peşin Ödenmiş Giderler35.913 274.818İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 35.913 274.818Ertelenmiş Vergi Varlığı0 680.004Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar4.487.354 2.035.997TOPLAM DURAN VARLIKLAR310.688.276 348.594.164TOPLAM VARLIKLAR1.520.287.490 1.404.714.948KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar259.429.838 187.308.969İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 259.429.838 187.308.969Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları40.753.700 25.630.072İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 40.753.700 25.630.072Ticari Borçlar194.107.059 235.792.908İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8,22 5.410.022 632.716İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 188.697.037 235.160.192Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 33.920.498 11.387.087Diğer Borçlar13.485.143 9.038.545İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 731.862 109.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12.753.281 8.929.082Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler9.060.565 9.734.857Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri11 9.060.565 9.734.857Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)278.449.955 262.934.250İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)278.449.955 262.934.250Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü703.125 1.114.583Kısa Vadeli Karşılıklar16.394.957 25.483.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 9.675.781 9.597.017Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.719.176 15.886.798ARA TOPLAM846.304.840 768.425.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER846.304.840 768.425.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar90.378.671 108.712.938İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 90.378.671 108.712.938Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar17.512.729 20.047.227Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 17.512.729 20.047.227Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü4.950.554 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER112.841.954 128.760.165TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER959.146.794 897.185.251ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar566.781.106 506.193.663Ödenmiş Sermaye18 110.000.000 110.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.498.280 1.498.280Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi18 -62.334.320 -62.334.320Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu18 0 -8.691.856Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.787.664 -1.595.783Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.787.664 -1.595.783Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 -101.224 -101.224Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -1.686.440 -1.494.559Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)259.453.138 201.605.115Yabancı Para Çevrim Farkları18 259.453.138 201.605.115Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler13.960.750 13.960.750Yasal Yedekler18 13.960.750 13.960.750Diğer Özkaynak Payları18 -13.842.938 -13.842.938Diğer Yedekler18 5.851.513 5.851.513Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 259.742.902 256.199.568Net Dönem Karı veya Zararı21 -5.760.555 3.543.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 -5.640.410 1.336.034TOPLAM ÖZKAYNAKLAR561.140.696 507.529.697TOPLAM KAYNAKLAR1.520.287.490 1.404.714.948Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler110.000.000 1.431.009 -62.334.320 -101.224 -1.175.881 173.780.519 13.296.782 0 2.393.923 234.865.153 21.334.415 493.490.376 23.141.763 516.632.139Transferler21.334.415 -21.334.415 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-349.375 27.213.982 739.339 27.603.946 -750.812 26.853.134Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler67.271 663.968 -13.842.938 3.457.590 -9.654.109 -21.454.715 -31.108.824Dönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -101.224 -1.525.256 200.994.501 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 739.339 511.440.213 936.236 512.376.449Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 -8.691.856 -101.224 -1.494.559 201.605.115 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 256.199.568 3.543.334 506.193.663 1.336.034 507.529.697Transferler3.543.334 -3.543.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-191.881 57.848.023 -5.760.555 51.895.587 -572.222 51.323.365Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış8.691.856 8.691.856 0 8.691.856Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 -6.404.222 -6.404.222Dönem Sonu Bakiyeler18 110.000.000 1.498.280 -62.334.320 0 -101.224 -1.686.440 259.453.138 13.960.750 -13.842.938 5.851.513 259.742.902 -5.760.555 566.781.106 -5.640.410 561.140.696Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-6.332.777 -11.473 -8.153.316 -2.018.135DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-191.881 -349.375 -89.196 -117.128Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-239.851 -436.719 -111.495 -146.410Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.970 87.344 22.299 29.282Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri47.970 87.344 22.299 29.282Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar57.848.023 27.213.982 20.612.972 6.226.339Yabancı Para Çevrim Farkları57.848.023 27.213.982 20.612.972 6.226.339Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)57.848.023 27.213.982 20.612.972 6.226.339DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)57.656.142 26.864.607 20.523.776 6.109.211TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)51.323.365 26.853.134 12.370.460 4.091.076Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-572.222 -750.812 -300.199 209.407Ana Ortaklık Payları51.895.587 27.603.946 12.670.659 3.881.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869774BIST