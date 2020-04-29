***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 29.04.2020Genel Kurul Tarihi 29.05.2020Genel Kurul Saati 09:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.05.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanı' nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,5 - 2019 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - 2019 yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,7 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,9 - Şirketin 2019 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu' nun Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazıyı da dikkate alarak hazırladığı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2020 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Anel Elektrik 2019 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Anel Elektrik 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu' nun 29.04.2020 tarihli toplantısında 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.05.2020 tarihinde saat 09:00' da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin2019 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait____________G__Ü__N__D__E__M______________1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2019 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,5. 2019 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,6. 2019 yılı içinde boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul' un onayına sunulması,7. Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,8. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2019 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,9. Şirketin 2019 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu' nun Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazıyı da dikkate alarak hazırladığı önerisinin görüşülerek karara bağlanması,10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,11. Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2020 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu ‘nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,16. Dilek, temenniler ve kapanış.ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841143BIST