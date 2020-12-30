***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.12.2020 13:27
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.12.2020
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 400.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 14.12.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 23.12.2020
Ek Açıklamalar
Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 200.000.000 TL'dan 400.000.000 TL'na çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde güncellenmesi amacıyla hazırlanan esas sözleşme tadil metni 23.12.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.
Kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin güncellenmesi amacıyla hazırlanan Sermaye Piyasası Kurulu onaylı esas sözleşme tadil metninin onayı için T.C.Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK İzin yazısı.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895587
BIST
13:341.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,84
|Açılış
|: 1.463
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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13:347,3463
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448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:32
|TGSAS
|11,56
|114.107.915
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.856.143
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.182.400
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.157.286
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|12.805.019
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|BURVA
|50,55
|2.902.355
|% -4,44
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|INVEO
|47,10
|40.965.635
|% -3,88
|
|ASELS
|18,63
|1.752.184.326
|% 4,08
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|GUBRF
|82,05
|1.750.272.063
|% 7,33
|
|HALKB
|5,66
|1.198.712.487
|% 4,43
|
|GARAN
|10,21
|1.162.140.276
|% 1,90
|
|VAKBN
|4,74
|975.287.855
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,18
|476.075.031
|% 0,93
|
|HALKB
|5,66
|1.198.712.487
|% 4,43
|
|VAKBN
|4,74
|975.287.855
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|737.024.981
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|454.350.531
|% 0,65
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3431
|7,3474
|% -0,65
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|Euro
|9,0016
|9,0128
|% -0,51
|
|Sterlin
|9,9439
|9,9938
|% -0,07
|
|Frank
|8,2797
|8,3295
|% -0,56
|
|Riyal
|1,9508
|1,9606
|% -0,68
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,43
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.926
|3.000
|-5,63
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|-2,72
|
|Çeyrek
|709
|725
|-1,36
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,32
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
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|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,28
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