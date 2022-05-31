***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.04.2022 tarihinde KAP' a bildirilen ve halihazırda faaliyetinin bulunmaması nedeni ile Yönetim Kurulu kararıyla kapatılmasına karar verilen Rusya Federasyonu Moskova Şehrinde yer alan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş – Moskova Şubesi ‘nin kapanış işlemleri tamamlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033673BIST