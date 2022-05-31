***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 18:31
***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.04.2022 tarihinde KAP' a bildirilen ve halihazırda faaliyetinin bulunmaması nedeni ile Yönetim Kurulu kararıyla kapatılmasına karar verilen Rusya Federasyonu Moskova Şehrinde yer alan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş – Moskova Şubesi ‘nin kapanış işlemleri tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033673
BIST
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|22.743.341
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|MZHLD
|73,25
|19.398.555
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|ESCOM
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|47.546.854
|% 9,97
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|SILVR
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|AKFGY
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|% -9,72
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|KZBGY
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|Altın Gr.
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|6.575
|-20,00
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|Tam
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|6.603
|-24,94
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|3.113
|3.194
|-12,06
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|1.561
|1.597
|-6,03
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|Gümüş.Ons
|21,76
|21,79
|-0,21
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|11,47
|-0,12
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