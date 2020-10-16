***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ANELE*** ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Başvurunun SPK Tarafından Onaylanması Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 02.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Mevcut Sermaye (TL) 110.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 200.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 22.188.841 18.154.506,270 81,81818 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 HamilineB Grubu, ANELE, TREAEPT00017 87.811.159 71.845.493,730 81,81818 B Grubu B Grubu, ANELE, TREAEPT00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 110.000.000 90.000.000,000 81,81818İç Kaynakların Detayı :Diğer Kar Yedekleri (TL) 90.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 15.10.2020SPK Başvuru Tarihi 10.09.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 15.10.2020Ek AçıklamalarŞirketimizin, Yönetim Kurul'nun 2 Eylül 2020 tarihli kararı ile esas sözleşmesinin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL'lık çıkarılmış sermayesinin %81,818 oranında 90.000.000 TL artırılarak 110.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye çıkartılmasına, artırılan sermayenin tamamının olağanüstü yedekler hesabından karşılanmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15/10/2020 tarih ve 2020/63 sayılı bülteni ile onaylanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882086BIST