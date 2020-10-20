***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
20.10.2020 09:08
***ANELE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANELE]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ANELE.E %81,818 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 3,955 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882473
BIST
13:241.210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.208
|
|Önceki Kapanış
|: 1.205
|
1.211
En Düşük
1.202
13:247,8881
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,9020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9090
|
7,9076
En Düşük
7,8699
13:249,3197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0442
|Açılış
|: 9,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3292
En Düşük
9,2625
13:24483,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,59
|Açılış
|: 483,90
|
|Önceki Kapanış
|: 482,31
|
484,39
En Düşük
480,12
BIST En Aktif Hisseler13:24
|YESIL
|36,30
|8.964.958
|% 10,00
|
|TSKB
|1,54
|96.308.009
|% 10,00
|
|AKSGY
|4,18
|76.228.691
|% 10,00
|
|KARTN
|930,40
|855.968
|% 9,99
|
|KONYA
|625,50
|6.393.861
|% 9,99
|
|BMELK
|11,70
|202.504
|% -10,00
|
|MERKO
|19,44
|5.851.284
|% -10,00
|
|MERIT
|87,30
|672.721
|% -10,00
|
|EMNIS
|30,46
|84.131
|% -9,99
|
|VANGD
|11,01
|6.807.066
|% -9,98
|
|SISE
|6,92
|944.644.754
|% 0,87
|
|GARAN
|7,48
|801.391.048
|% -0,27
|
|SKBNK
|2,13
|560.345.469
|% 6,50
|
|ASELS
|18,26
|528.677.698
|% 0,88
|
|ISFIN
|4,20
|491.048.564
|% 3,70
|
|SKBNK
|2,13
|560.345.469
|% 6,50
|
|ALBRK
|1,79
|420.502.486
|% 3,47
|
|CEMAS
|2,52
|451.422.644
|% 7,69
|
|SISE
|6,92
|944.644.754
|% 0,87
|
|ISFIN
|4,20
|491.048.564
|% 3,70
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8854
|7,8881
|% 0,12
|
|Euro
|9,3168
|9,3197
|% 0,48
|
|Sterlin
|10,2000
|10,2511
|% 0,31
|
|Frank
|8,6642
|8,7164
|% 0,53
|
|Riyal
|2,0977
|2,1082
|% 0,21
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,01
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,66
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.254
|-3,00
|
|Tam
|3.191
|3.270
|-5,53
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-2,67
|
|Çeyrek
|774
|791
|-1,34
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|0,08
|
|B. Petrol
|42,50
|42,50
|-0,12
|