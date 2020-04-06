***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
06.04.2020 10:59
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 69,82 % 0,0014 % 0,00011 % 7,61
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834901
BIST
14:3291.307
En Yüksek
|Değişim
|: 1,96%
|| 1.754,25
|Açılış
|: 90.989
|
|Önceki Kapanış
|: 89.553
|
91.339
En Düşük
90.631
14:326,7753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0411
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7900
En Düşük
6,7161
14:327,3163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0294
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3371
En Düşük
7,2586
14:32356,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 6,27
|Açılış
|: 356,84
|
|Önceki Kapanış
|: 350,57
|
358,06
En Düşük
348,06
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,20
|195.461.539
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,20
|18.791.129
|% 10,00
|
|BTCIM
|2,42
|10.740.473
|% 10,00
|
|AYCES
|15,08
|2.235.430
|% 9,99
|
|PKENT
|126,70
|496.056
|% 9,98
|
|EGCYO
|0,35
|250.465
|% -7,89
|
|INFO
|5,95
|16.035.193
|% -6,89
|
|IHGZT
|4,30
|41.632
|% -4,44
|
|BMELK
|1,30
|214.040
|% -4,41
|
|RALYH
|7,65
|996.613
|% -4,37
|
|GARAN
|7,67
|362.671.412
|% 1,72
|
|SASA
|9,15
|360.936.963
|% 8,67
|
|PETKM
|3,47
|335.028.879
|% 1,76
|
|THYAO
|9,13
|264.750.428
|% 2,24
|
|ASELS
|23,62
|205.960.907
|% 1,81
|
|IHLGM
|1,06
|120.663.961
|% 6,00
|
|PETKM
|3,47
|335.028.879
|% 1,76
|
|GSRAY
|2,20
|195.461.539
|% 10,00
|
|YKBNK
|1,86
|167.572.435
|% 2,20
|
|IHLAS
|0,54
|34.005.600
|% 8,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3155
|8,3572
|% 0,94
|
|Frank
|6,8997
|6,9412
|% 0,56
|
|Riyal
|1,7950
|1,8040
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.640
|20,91
|
|Altın Gr.
|357
|358
|7,04
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,58
|14,62
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,18
|3,19
|0,07
|
|B. Petrol
|33,19
|33,19
|-0,92
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:47XU100
Endeks 91, 333 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 99 üstünde . İşlem hacmi 4, 669.00 milyon TL de
-
14:47TUCLK
Yüzde 6.41 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 612, 107 adet işlem
-
14:45RTALB
Yüzde 9.86 oranında artışla 4.57 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 599, 806 adet işlem
-
14:44DGGYO
Yüzde 4.99 oranında artışla 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 485 adet işlem
-
14:43DERAS
Yüzde 5.08 oranında artışla 2.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 864 adet işlem