***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaFon Gider Bildirimi 2020Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.838,2 % 0,03Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri379,74 % 0Bağımsız Denetim Ücreti5.353,2 % 0,05Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.363,34 % 0,01Fon Yönetim Ücreti94.185,65 % 0,85Hisse Senedi Komisyonu12.979,69 % 0,12Tahvil Bono Komisyonu82,77 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu1.359,4 % 0,01Vadeli Ters Repo Komisyonu18,94 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu687,96 % 0,01Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu3.452,58 % 0,03Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler4.366,67 % 0,04TOPLAM GİDERLER127.068,14 % 1,15DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ11.054.003,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897775BIST