***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
17.04.2020 14:29
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838916
BIST
16:0998.083
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 1.833,47
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.759
En Düşük
97.601
16:096,9128
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0320
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
16:097,5148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0185
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
16:09377,42
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -6,35
|Açılış
|: 377,42
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
370,25
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.726.327
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|MAALT
|66,10
|6.476.019
|% 9,98
|
|AYCES
|17,54
|718.099
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|11.184.990
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|IDGYO
|3,39
|8.821.206
|% -5,83
|
|PGSUS
|51,45
|1.325.847.813
|% 3,06
|
|GARAN
|8,51
|733.734.455
|% 3,15
|
|THYAO
|10,51
|711.681.450
|% 3,44
|
|ASELS
|27,22
|579.218.962
|% 2,10
|
|AKBNK
|5,84
|509.184.549
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,00
|251.872.350
|% 2,56
|
|KARSN
|1,47
|172.960.367
|% 6,52
|
|IHLAS
|0,66
|75.519.766
|% -1,49
|
|AKBNK
|5,84
|509.184.549
|% 3,36
|
|IHLGM
|1,06
|93.312.802
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5899
|8,6330
|% -0,41
|
|Frank
|7,1056
|7,1484
|% -0,32
|
|Riyal
|1,8317
|1,8409
|% -0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.699
|1.700
|-17,84
|
|Altın Gr.
|375
|376
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,10
|
|Tam
|2.485
|2.545
|-51,80
|
|Yarım
|1.207
|1.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|606
|618
|-13,50
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|27,95
|27,95
|0,13
|
Seans Raporu
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-
16:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1865, 89 artarak (% 2.05 ) 92, 909
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16:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EKIZ, YBTAS, EGCYO, SAFKR, BALAT, EGCYH
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16:21
ITTFH, EGCYH, LIDFA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21
YGYO, MERKO, ECILC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:21
Bu seansda işlem gören 305 hisse senedinden 245 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 42 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 18 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem