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***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

27.05.2020 17:56
GÜNCEL HABERLER



***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Portföy Yöneticileri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Ali Emrah Yücel 04.03.2019 2010-2014/İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş./Müdür - 2014/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Genel Müdür Yrd. 19 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI
Hüseyin Gayde 24.04.2020 2010-2014/Ak Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür - 2014-/İş Portföy Yönetimi A.Ş./Müdür 21 SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ DÜZEY 3 LİSANSI TÜREV ARAÇLAR LİSANSI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846983


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GLBMD 4,07 4.503.246 % 10,00  
IHGZT 3,85 16.178.332 % 10,00  
RODRG 2,64 914.120 % 10,00  
TAVHL 20,58 344.323.956 % 9,99  
THYAO 12,33 1.673.257.540 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2611 8,3025 % 0,20  
Frank 6,9651 7,0070 % 0,75  
Riyal 1,7984 1,8075 % 1,15  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.699 1.699 -11,92  
Altın Gr. 370 371 2,03  
Cumhuriyet 2.405 2.434 3,70  
Tam 2.475 2.497 3,90  
Yarım 1.208 1.221 1,80  
Çeyrek 604 611 1,50  
Gümüş.Ons 17,01 17,04 -0,10  
Gümüş Gr. 3,72 3,72 0,03  
B. Petrol 34,73 34,73 -1,44  
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