***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
25.02.2020 14:22
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821434
BIST
15:32115.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 321,21
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
15:326,1455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0318
|Açılış
|: 6,1370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
15:326,6608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0233
|Açılış
|: 6,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
15:32325,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,94
|Açılış
|: 325,23
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,09
|36.420.902
|% 19,55
|
|OYAYO
|2,56
|35.867.345
|% 14,80
|
|MIPAZ
|3,33
|186.434.580
|% 13,27
|
|ALGYO
|16,52
|152.767.003
|% 12,23
|
|GSRAY
|4,04
|131.382.186
|% 12,22
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,55
|8.215.329
|% -6,56
|
|TURGG
|49,60
|4.312.106
|% -6,24
|
|THYAO
|13,76
|2.591.495.714
|% -0,72
|
|ASELS
|29,28
|1.134.705.924
|% 2,31
|
|KRDMD
|2,84
|545.264.051
|% 0,35
|
|ODAS
|2,22
|378.395.678
|% 1,83
|
|KOZAA
|12,73
|294.902.260
|% 0,16
|
|KRDMD
|2,84
|545.264.051
|% 0,35
|
|THYAO
|13,76
|2.591.495.714
|% -0,72
|
|ODAS
|2,22
|378.395.678
|% 1,83
|
|CEMAS
|1,30
|150.186.373
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,25
|122.979.994
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9330
|7,9728
|% 0,67
|
|Frank
|6,2438
|6,2814
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6305
|1,6387
|% 0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.649
|1.649
|-10,37
|
|Altın Gr.
|325
|325
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|2.159
|2.192
|-43,00
|
|Tam
|2.145
|2.199
|-54,62
|
|Yarım
|1.037
|1.064
|-26,43
|
|Çeyrek
|520
|532
|-13,21
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,42
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,62
|3,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,56
|55,56
|-0,21
|