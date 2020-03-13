***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.03.2020 14:15
***ANHYT*** ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-29.02.2020 dönemine ait brüt prim üretimi, hayat dalı 348.736.285,63.-TL, hayat dışı 73.790,35.-TL olmak üzere toplam 348.810.075,98.-TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828530
BIST
15:4697.935
En Yüksek
|Değişim
|: 4,59%
|| 4.295,76
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:466,2929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0244
|Açılış
|: 6,2920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:466,9947
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -0,0782
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:46322,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 2,28
|Açılış
|: 322,63
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|11.111.021
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.959
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|539.206
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|28.073.060
|% 9,97
|
|PGSUS
|39,04
|79.817.313
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,30
|5.920.212
|% -11,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,08
|955.017.754
|% 7,06
|
|THYAO
|9,23
|854.147.151
|% 8,84
|
|GARAN
|9,27
|480.067.017
|% 6,06
|
|EREGL
|8,33
|301.047.142
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,12
|292.405.261
|% 6,00
|
|ODAS
|1,38
|263.143.852
|% 4,55
|
|IHLGM
|0,96
|142.561.887
|% 6,67
|
|KRDMD
|2,12
|292.405.261
|% 6,00
|
|YKBNK
|2,25
|276.723.380
|% 5,63
|
|EKGYO
|1,21
|142.219.182
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8332
|7,8725
|% -0,98
|
|Frank
|6,5853
|6,6249
|% -1,17
|
|Riyal
|1,6717
|1,6801
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,22
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.139
|2.171
|19,00
|
|Tam
|2.132
|2.186
|17,91
|
|Yarım
|1.031
|1.057
|8,66
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,33
|
|Gümüş.Ons
|15,83
|15,85
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,61
|35,61
|2,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:01CEMTS
Yüzde 7.96 oranında artışla 5.29 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 384, 981 adet işlem
-
15:59YGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 0.44 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 704, 186 adet işlem
-
15:58MNDRS
Yüzde 9.90 oranında artışla 1.11 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 822, 863 adet işlem
-
15:57BJKAS
Yüzde 9.80 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 624, 570 adet işlem
-
15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, FROTO, TCELL