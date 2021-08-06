***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor









***ANSGR*** ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020BilançoVARLIKLARCARİ VARLIKLARNAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR14 3.965.790.548 3.277.307.929Kasa14 58.797 54.640Alınan Çekler0 0Bankalar14 3.163.141.518 2.505.781.929Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)14 -19.106 -8.020Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları14 802.609.339 771.479.380Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar0 0FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR11 5.348.516.297 4.634.923.390Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar11 4.040.881.716 3.366.966.567Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar11 1.000.066.273 1.038.057.085Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar11 307.568.308 229.899.738Krediler0 0Krediler Karşılığı (-)0 0Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Şirket Hissesi0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR12 2.723.155.746 2.311.524.655Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar12 2.172.067.323 1.883.850.409Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)2.21, 12 -29.533.492 -24.744.443Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar12 363.852.859 259.752.903Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar12 216.769.056 192.665.786Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar12 494.309.088 453.175.122Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)12 -494.309.088 -453.175.122İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 36.607.476 21.338.631Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar11.124 11.124Diğer Çeşitli Alacaklar36.596.352 21.327.507Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI695.868.305 742.082.443Ertelenmiş Üretim Giderleri17 688.553.438 553.402.984Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri0 0Gelir Tahakkukları12 7.313.569 188.679.459Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler1.298 0DİĞER CARİ VARLIKLAR1.179.605 34.415.013Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar521.972 1.064.668Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar19 0 33.246.172Ertelenmiş Vergi Varlıkları0 0İş Avansları4.2, 12 344.650 104.173Personele Verilen Avanslar312.983 0Sayım ve Tesellüm Noksanları0 0Diğer Çeşitli Cari Varlıklar0 0Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)0 0CARİ VARLIKLAR TOPLAMI12.771.117.977 11.021.592.061CARİ OLMAYAN VARLIKLARESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)0 0Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar)0 0Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar0 0Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR0 0Ortaklardan Alacaklar0 0İştiraklerden Alacaklar0 0Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar0 0Personelden Alacaklar0 0Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)0 0DİĞER ALACAKLAR12 324.555 326.932Finansal Kiralama Alacakları0 0Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)0 0Verilen Depozito Ve Teminatlar12 324.555 326.932Diğer Çeşitli Alacaklar0 0Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)0 0Şüpheli Diğer Alacaklar0 0Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)0 0FİNANSAL VARLIKLAR9 756.800.000 744.760.000Bağlı Menkul Kıymetler0 0İştirakler9 756.800.000 744.760.000İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Bağlı Ortaklıklar0 0Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)0 0Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0MADDİ VARLIKLAR6 188.981.392 180.976.858Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller6, 7 74.097.500 74.097.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)0 0Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller6 18.283.740 18.262.500Makine ve Teçhizatlar6 99.852.036 92.149.319Demirbaş ve Tesisatlar6 18.159.210 17.505.041Motorlu Taşıtlar6 4.593.622 4.593.622Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil6 31.741.332 30.451.919Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar6 73.712.212 66.761.644Birikmiş Amortismanlar (-)6 -131.458.260 -122.844.687Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil0 0MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR8 140.432.773 126.054.434Haklar0 0Şerefiye8 16.250.000 16.250.000Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler0 0Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Diğer Maddi Olmayan Varlıklar8 282.971.654 277.556.554Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)8 -203.449.613 -176.873.429Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar8 44.660.732 9.121.309GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI17 1.744.598 2.167.444Ertelenmiş Üretim Giderleri17 1.744.598 2.167.444Gelir Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler0 0DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR21 131.488.654 0Efektif Yabancı Para Hesapları0 0Döviz Hesapları0 0Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar0 0Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar0 0Ertelenmiş Vergi Varlıkları21 131.488.654 0Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)0 0Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)0 0CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI1.219.771.972 1.054.285.668TOPLAM VARLIKLAR13.990.889.949 12.075.877.729YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYEYÜKÜMLÜLÜKLERKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 266.880.337 3.029.771Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri0 0Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 266.880.337 3.029.771ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR19 1.355.557.031 933.510.705Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar19 1.029.037.236 662.434.195Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar19 14.473.012 5.376.465Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar10, 19 6.159.428 5.458.061Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar19 315.115.692 267.527.913Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)19 -9.228.337 -7.285.929İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR19 229.888 88.233Ortaklara Borçlar36.840 25.191İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar193.048 63.042Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR19 121.425.544 135.195.913Alınan Depozito ve Teminatlar12.584.536 11.377.402Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar44.822.440 45.849.660Diğer Çeşitli Borçlar65.642.404 79.323.782Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)-1.623.836 -1.354.931SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 8.512.847.172 7.509.203.444Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 3.065.411.163 2.716.207.650Devam Eden Riskler Karşılığı - Net2.26, 17 123.824.421 58.459.013Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net4.1,17 5.319.611.588 4.730.536.781İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net17 4.000.000 4.000.000Diğer Teknik Karşılıklar - Net0 0ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI19 178.391.535 75.787.480Ödenecek Vergi ve Fonlar74.066.378 68.889.621Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri9.027.388 6.897.859Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler0 0Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları35 226.869.660 100.034.752Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)19 -131.571.891 -100.034.752Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR0 0Kıdem Tazminatı Karşılığı0 0Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0Maliyet Giderleri Karşılığı0 0GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI254.347.457 240.855.935Ertelenmiş Üretim Gelirleri19 197.782.885 152.701.193Gider Tahahkkukları23 56.379.385 88.031.182Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler185.187 123.560DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23 6.089.835 3.997.046Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları0 0Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler23 6.089.835 3.997.046KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI10.695.768.799 8.901.668.527UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERFİNANSAL BORÇLAR6,20 60.392.422 55.725.100Kredi Kuruluşlarına Borçlar0 0Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)0 0Çıkarılmış Tahviller0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar0 0Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)0 0Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)6,20 60.392.422 55.725.100ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR0 0Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar0 0Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar0 0Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar0 0Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)0 0İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR0 0Ortaklara Borçlar0 0İştiraklere Borçlar0 0Bağlı Ortaklıklara Borçlar0 0Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar0 0Personele Borçlar0 0Diğer İlişkili Taraflara Borçlar0 0DİĞER BORÇLAR0 0Alınan Depozito ve Teminatlar0 0Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar0 0Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)0 0SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI17 294.879.527 265.224.162Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net17 2.013.993 1.920.318Devam Eden Riskler Karşılığı - Net0 0Matematik Karşılıklar - Net0 0Muallak Tazminat Karşılığı - Net0 0İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net0 0Diğer Teknik Karşılıklar - Net17 292.865.534 263.303.844DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI0 0Ödenecek Diğer Yükümlülükler0 0Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler0 0Diğer Borç ve Gider Karşılıkları0 0DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR23 37.177.160 33.341.951Kıdem Tazminatı Karşılığı23 37.177.160 33.341.951Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı0 0GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI0 0Ertelenmiş Üretim Gelirleri0 0Gider Tahakkukları0 0Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler0 0DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21 0 9.539.732Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü21 0 9.539.732Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI392.449.109 363.830.945ÖZSERMAYEÖDENMİŞ SERMAYE500.000.000 500.000.000(Nominal) Sermaye2.13, 15 500.000.000 500.000.000Ödenmemiş Sermaye (-)0 0Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları0 0Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)0 0Tescili Beklenen Sermaye0 0SERMAYE YEDEKLERİ15 38.637.967 37.697.469Hisse Senedi İhraç Primleri0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0Sermayeye Eklenecek Satış Karları0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Diğer Sermaye Yedekleri15 38.637.967 37.697.469KAR YEDEKLERİ2.020.812.321 1.780.233.762Yasal Yedekler15 126.487.744 111.909.214Statü Yedekleri15 119.020.427 84.190.450Olağanüstü Yedekler15 814.673.206 600.169.801Özel Fonlar, Yedekler15 60.000.000 25.000.000Finansal Varlıkların Değerlemesi15 862.928.965 921.262.318Diğer Kar Yedekleri15 37.701.979 37.701.979GEÇMİŞ YILLAR KARLARI31.809.314 31.809.314GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)0 0NET DÖNEM KARI/ZARARI311.412.439 460.637.712Dönem Net Karı311.412.439 459.697.214Dönem Net Zararı ( -)0 0Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı15 0 940.498AZINLIK PAYLARI0 0ÖZSERMAYE TOPLAMI2.902.672.041 2.810.378.257TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE13.990.889.949 12.075.877.729Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Gelir TablosuI-TEKNİK BÖLÜMHAYAT DIŞI TEKNİK GELİR3.643.643.389 2.844.003.605 1.857.386.319 1.416.164.428Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)2.687.877.005 2.287.605.753 1.382.386.184 1.143.228.320Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17 3.102.539.601 2.476.671.232 1.519.047.257 1.132.911.370Brüt Yazılan Primler (+)17 4.801.735.505 3.836.929.596 2.448.590.767 1.887.149.305Reasüröre Devredilen Primler (-)10, 17 -1.612.147.015 -1.284.679.286 -884.116.537 -716.861.039SGK'ya Aktarılan Primler (-)17 -87.048.889 -75.579.078 -45.426.973 -37.376.896Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -349.297.188 -177.293.776 -86.283.689 12.840.943Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)17 -666.186.069 -447.158.890 -298.125.460 -170.942.433Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 317.243.019 264.268.265 210.337.995 181.478.142Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)-354.138 5.596.849 1.503.776 2.305.234Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -65.365.408 -11.771.703 -50.377.384 -2.523.993Devam Eden Riskler Karşılığı (-)17 -83.926.882 -62.540.999 -36.439.286 -42.927.725Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 18.561.474 50.769.296 -13.938.098 40.403.732Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri907.212.185 511.268.246 462.966.688 239.680.059Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)5.252.064 2.400.916 985.066 1.122.129Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)5.252.064 2.400.916 985.066 1.122.129Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)43.302.135 42.728.690 11.048.381 32.133.920HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)-3.163.974.775 -2.429.948.725 -1.628.015.975 -1.225.111.581Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)17 -2.395.734.266 -1.816.933.789 -1.218.869.716 -924.887.805Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)17, 29 -1.806.659.459 -1.264.048.481 -886.954.119 -536.296.909Brüt Ödenen Tazminatlar (-)17 -2.184.534.155 -1.581.738.460 -1.075.772.983 -712.905.501Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)10, 17 377.874.696 317.689.979 188.818.864 176.608.592Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17, 29 -589.074.807 -552.885.308 -331.915.597 -388.590.896Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)17 -847.232.792 -1.013.381.561 -392.718.347 -783.295.685Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)17 258.157.985 460.496.253 60.802.750 394.704.789İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17 0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)17 0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)17 0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)17,29 -29.561.690 -23.661.085 -16.247.539 -11.959.068Faaliyet Giderleri (-)32 -659.302.856 -530.432.184 -348.641.903 -261.888.451Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)47 -79.375.963 -58.921.667 -44.256.817 -26.376.257Brüt Diğer Teknik Giderler (-)47 -82.942.419 -62.331.670 -45.991.418 -28.150.796Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)3.566.456 3.410.003 1.734.601 1.774.539TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI479.668.614 414.054.880 229.370.344 191.052.847HAYAT TEKNİK GELİR0 0 0 0Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)0 0 0 0Brüt Yazılan Primler (+)0 0 0 0Reasüröre Devredilen Primler (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)0 0 0 0Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığı (-)0 0 0 0Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Hayat Branşı Yatırım Geliri0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)0 0 0 0Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)0 0 0 0Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)0 0 0 0HAYAT TEKNİK GİDER0 0 0 0Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlar (-)0 0 0 0Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)0 0 0 0Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)0 0 0 0İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)0 0 0 0Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Matematik Karşılıklar (-)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar0 0 0 0Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)0 0 0 0Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)0 0 0 0Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)0 0 0 0Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)0 0 0 0Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GELİR0 0 0 0Fon İşletim Gelirleri0 0 0 0Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Giriş Aidatı Gelirleri0 0 0 0Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi0 0 0 0Özel Hizmet Gideri Kesintisi0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri0 0 0 0Diğer Teknik Gelirler0 0 0 0EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ0 0 0 0Toplam Fon Giderleri (-)0 0 0 0Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)0 0 0 0Faaliyet Giderleri (-)0 0 0 0Diğer Teknik Giderler (-)0 0 0 0Ceza Ödemeleri (-)0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜMTEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI479.668.614 414.054.880 229.370.344 191.052.847TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT0 0 0 0TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK0 0 0 0GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ479.668.614 414.054.880 229.370.344 191.052.847YATIRIM GELİRLERİ1.859.470.052 943.647.826 720.298.805 415.573.685Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler4.2 270.553.311 122.051.539 154.150.100 76.516.917Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar4.2 67.199.702 65.753.631 46.014.899 42.472.973Finansal Yatırımların Değerlemesi4.2 85.530.739 61.199.591 21.282.361 31.034.050Kambiyo Karları4.2 774.456.736 340.989.395 280.378.336 175.333.313İştiraklerden Gelirler4.2,9 72.000.000 56.000.000 0 0Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler0 0 0 0Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler7 1.595.916 1.420.907 804.512 717.342Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler4.2 588.133.648 296.232.763 217.668.597 89.499.090Diğer Yatırımlar0 0 0 0Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri0 0 0 0YATIRIM GİDERLERİ (-)-1.907.624.210 -978.935.055 -743.288.263 -433.238.374Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)4.2 -10.181.877 -7.055.542 -3.661.205 -3.404.116Yatırımlar Değer Azalışları (-)4.2 -24.773.043 -7.413.807 3.155.482 9.628.351Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -15.237.081 -17.194.933 -6.304.134 -9.442.688Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)-907.212.185 -511.268.246 -462.966.688 -239.680.059Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)4.2 -712.997.802 -276.573.300 -164.366.872 -98.706.910Kambiyo Zararları (-)4.2 -197.654.025 -129.776.634 -89.012.081 -76.655.039Amortisman Giderleri (-)6, 8 -39.568.197 -29.652.593 -20.132.765 -14.977.913Diğer Yatırım Giderleri (-)0 0 0 0DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)106.767.643 -20.525.942 44.010.512 -5.301.831Karşılıklar Hesabı (+/-)47 -46.964.758 -49.644.927 -15.263.944 -36.303.154Reeskont Hesabı (+/-)47 -10.787.650 6.268.705 -15.667.760 17.307.178Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)0 0 0 0Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)35 164.224.522 23.043.493 74.753.388 13.742.097Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)0 0 0 0Diğer Gelir ve Karlar814.180 404.797 615.210 197.572Diğer Gider ve Zararlar (-)-518.651 -598.010 -426.382 -245.524Önceki Yıl Gelir ve Karları0 0 0 0Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI311.412.439 278.138.955 145.776.217 127.821.284Dönem Karı veya Zararı538.282.099 358.241.709 250.391.398 168.086.327Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)35 -226.869.660 -80.102.754 -104.615.181 -40.265.043Dönem Karının (Zararının) DağılımıAna Ortaklık Payları311.412.439 278.138.955 145.776.217 127.821.284Azınlık Payları0 0 0 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akım TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARISigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri5.411.539.838 4.168.737.549Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri0 0Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)-4.659.999.059 -3.761.337.774Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)-128.203.226 -59.869.910Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)0 0Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit623.337.553 347.529.865Faiz Ödemeleri (-)0 0Gelir Vergisi Ödemeleri (-)19 -98.325.719 -121.337.121Diğer Nakit Girişleri10.813.615 8.797.142Diğer Nakit Çıkışları (-)-102.869.480 -137.307.844Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit432.955.969 97.682.042YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIMaddi Varlıkların Satışı2.479.981 157.553Maddi Varlıkların İktisabı (-)6, 8 -54.807.074 -31.588.518Mali Varlık İktisabı (-)11 -4.612.768.879 -4.857.493.508Mali Varlıkların Satışı11 4.504.984.197 3.108.501.232Alınan Faiz581.948.007 276.641.997Alınan Temettüler72.000.000 56.000.000Diğer Nakit Girişleri784.902.237 1.957.217.634Diğer Nakit Çıkışları (-)-1.914.627.998 -434.879.852Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit-635.889.529 74.556.538FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARIHisse Senedi İhracı0 0Kredilerle İlgili Nakit Girişleri0 0Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)0 0Ödenen Temettüler (-)2.23 -170.785.302 -144.092.140Diğer Nakit Girişleri0 0Diğer Nakit Çıkışları (-)0 0Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit-170.785.302 -144.092.140KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ216.505.155 32.488.545Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış-157.213.707 60.634.985Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.434.711.661 2.169.604.542Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu14 2.277.497.954 2.230.239.527Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıSermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları ToplamÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 594.183.789 0 0 79.495.589 54.795.571 492.157.203 403.062.372 31.601.927 2.155.296.451 0 2.155.296.451Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 90.712.283 0 0 0 0 0 0 0 90.712.283 0 90.712.283Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 278.138.955 0 278.138.955 0 278.138.955Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -144.092.140 0 -144.092.140 0 -144.092.140Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 32.413.625 29.394.879 207.161.728 -268.970.232 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 684.896.072 0 0 111.909.214 84.190.450 699.318.931 278.138.955 31.601.927 2.390.055.549 0 2.390.055.549Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özsermaye Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuÖnceki Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257Muhasebe Politikasında Değişiklikler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye500.000.000 0 921.262.318 0 0 111.909.214 84.190.450 700.569.249 460.637.712 31.809.314 2.810.378.257 0 2.810.378.257Sermaye Arttırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Nakit0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 0 10.000.000 0 10.000.000Varlıklarda Değer Artışı11, 15 0 0 -58.333.353 0 0 0 0 0 0 0 -58.333.353 0 -58.333.353Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Kazanç ve Kayıplar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Enflasyon Düzeltme Farkları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Net Karı (Zararı)0 0 0 0 0 0 0 0 311.412.439 0 311.412.439 0 311.412.439Dağıtılan Temettü2,23 0 0 0 0 0 0 0 0 -170.785.302 0 -170.785.302 0 -170.785.302Yedeklere Transfer15 0 0 0 0 0 14.578.530 34.829.977 250.443.903 -299.852.410 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyesi500.000.000 0 862.928.965 0 0 126.487.744 119.020.427 951.013.152 311.412.439 31.809.314 2.902.672.041 0 2.902.672.041http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955601BIST