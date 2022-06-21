***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
21.06.2022 19:13
***ARASE*** DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01/01/2022-31/12/2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.06.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Denetim Komitesi'nin tavsiye kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038581
BIST
18:052.576
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 36,66
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.582
En Düşük
2.551
18:0517,3510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0194
|Açılış
|: 17,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
18:0518,3045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0819
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
18:051.023,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.023,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKMGY
|49,72
|10.653.790
|% 10,00
|
|VKING
|5,85
|3.046.322
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|3.285.419
|% 9,96
|
|ULUSE
|184,30
|40.707.934
|% 9,96
|
|RODRG
|18,45
|3.761.673
|% 9,95
|
|SNKRN
|29,62
|1.096.384
|% -9,97
|
|UFUK
|80,10
|9.647.496
|% -9,95
|
|MMCAS
|2,99
|782.064
|% -7,43
|
|RYSAS
|8,26
|8.331.258
|% -3,62
|
|KRGYO
|5,87
|62.642.320
|% -3,61
|
|THYAO
|51,90
|4.556.745.547
|% 2,06
|
|EREGL
|28,70
|3.927.053.302
|% 2,79
|
|SISE
|22,62
|2.029.717.010
|% 0,98
|
|SASA
|45,68
|1.594.841.679
|% 0,35
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|ODAS
|3,21
|744.138.992
|% 3,88
|
|YKBNK
|4,98
|1.118.011.988
|% 2,26
|
|KARSN
|7,73
|1.218.239.547
|% 7,36
|
|EKGYO
|2,65
|412.322.012
|% 1,15
|
|AKBNK
|9,13
|1.379.307.005
|% 0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3437
|17,3453
|% 0,08
|
|Euro
|18,2537
|18,3067
|% 0,46
|
|Sterlin
|21,2059
|21,3123
|% 0,18
|
|Frank
|17,8718
|17,9794
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6063
|4,6294
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|6.824
|6.927
|17,00
|
|Tam
|6.787
|6.901
|-3,00
|
|Yarım
|3.332
|3.375
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.687
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,76
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,13
|0,09
|
|B. Petrol
|115
|115
|0,74
|