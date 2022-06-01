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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.06.2022 18:15
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ARCLK, TRAARCLK91H5 675.728.205 675.728.205
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 675.728.205 TL 0 TL 0 TL 675.728.205 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022

Ek Açıklamalar
25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 01.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Birleşme Sözleşmesi -İmzalı.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2 Duyuru Metni-İmzalı.pdf - Duyuru Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034047


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Yarım 3.121 3.202 8,55  
Çeyrek 1.565 1.601 4,27  
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