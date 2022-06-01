***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviArçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Borsa'da İşlem GörmeyenPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriARCLK, TRAARCLK91H5 675.728.205 675.728.205Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 675.728.205 TL 0 TL 0 TL 675.728.205 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 01.06.2022Ek Açıklamalar25.04.2022 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz, hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle 01.06.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Birleşme Sözleşmesi -İmzalı.pdf - Birleşme SözleşmesiEK: 2 Duyuru Metni-İmzalı.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034047BIST