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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.02.2021 18:50



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021
2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021
3 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022
5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022
6 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022
7 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
8 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2020 tarih ve 78/1567 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 728 gün vadeli, 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, 150 milyon TL başlangıç tutarlı (yatırımcı talebine göre artırılabilir) tahvil ihracına ilişkin talep toplama işleminin 10.02.2021 tarihinde, takasının ise 12.02.2021 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İşleme Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908696


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DITAS 47,14 44.819.411 % 9,99  
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Tam 2.778 2.850 15,98  
Yarım 1.343 1.379 7,74  
Çeyrek 673 689 3,86  
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