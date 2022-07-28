***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2022 18:10
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARCL42313 ISIN kodlu 300.000.000 TL tahvil 5. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 27.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL42313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 300.000.000
Kupon Sayısı 8
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.07.2021 28.07.2021 29.07.2021 5,171 20,7407 22,4122 15.513.000 Evet
2 27.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 4,9985 20,2718 21,8735 14.995.500 Evet
3 27.01.2022 26.01.2022 27.01.2022 4,2393 16,8189 17,9066 12.717.900 Evet
4 28.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 3,8942 15,6196 16,5595 11.682.600 Evet
5 28.07.2022 27.07.2022 28.07.2022 3,9439 15,8189 16,7833 11.831.700 Evet
6 27.10.2022 26.10.2022 27.10.2022
7 26.01.2023 25.01.2023 26.01.2023
8 27.04.2023 26.04.2023 27.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 01.06.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2021 tarihinde satışı tamamlanan 300.000.000TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL42313 ISIN kodlu tahvili için 5. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 5. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,9439 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048705
BIST