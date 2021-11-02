***ARCLK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
02.11.2021 09:15
***ARCLK*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973884
BIST
11:471.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,18
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.546
En Düşük
1.537
11:479,5285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0078
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5100
|
9,5631
En Düşük
9,4675
11:4711,0498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0248
|Açılış
|: 11,0150
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|Önceki Kapanış
|: 10,9900
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11,1023
En Düşük
10,9907
11:47548,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,03
|Açılış
|: 548,81
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|Önceki Kapanış
|: 549,84
|
551,97
En Düşük
545,44
BIST En Aktif Hisseler11:47
|DOBUR
|64,40
|10.198.034
|% 9,99
|
|ERBOS
|122,80
|123.748.991
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,77
|86.512.154
|% 9,91
|
|AYES
|20,50
|51.455
|% 7,33
|
|ZRGYO
|2,36
|71.453.031
|% 7,27
|
|BIOEN
|22,24
|202.425.200
|% -9,96
|
|SERVE
|12,90
|32.250
|% -8,51
|
|MAKTK
|3,35
|12.106.048
|% -8,22
|
|AKFGY
|5,59
|20.630.448
|% -8,21
|
|KRGYO
|6,85
|27.896.762
|% -7,43
|
|GARAN
|10,25
|1.366.301.023
|% 1,18
|
|TSPOR
|5,56
|549.059.919
|% -6,71
|
|THYAO
|15,38
|536.652.611
|% 0,65
|
|SISE
|8,60
|335.873.409
|% 0,82
|
|SASA
|30,58
|311.726.675
|% 1,87
|
|GARAN
|10,25
|1.366.301.023
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,85
|299.953.875
|% 1,79
|
|TSPOR
|5,56
|549.059.919
|% -6,71
|
|MRGYO
|0,99
|63.428.378
|% 4,21
|
|GSRAY
|3,90
|258.775.316
|% -1,76
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5256
|9,5285
|% -0,08
|
|Euro
|11,0392
|11,0498
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9487
|13,0137
|% -0,34
|
|Frank
|10,4025
|10,4652
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5278
|2,5405
|% -0,27
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|1,35
|
|Altın Gr.
|549
|549
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|3.621
|3.675
|20,00
|
|Tam
|3.605
|3.696
|2,59
|
|Yarım
|1.742
|1.788
|1,25
|
|Çeyrek
|874
|894
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|85,10
|85,10
|0,39
|