***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 -19.041 7.442.722 22.397.926 47.821.607 0 47.821.607Transferler22.397.926 -22.397.926Dönem Karı (Zararı)4.067.266 4.067.266 0 4.067.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.694 12.694 0 12.694Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 -6.347 29.840.648 4.067.266 51.901.567 0 51.901.567Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 0 72.549.011Transferler26.407.760 26.407.760Dönem Karı (Zararı)6.746.401 6.746.401 0 6.746.401Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)19.269 19.269 0 19.269Sermaye Arttırımı5.875.000 5.875.000 0 5.875.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.961.672 30.961.672 0 30.961.672Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 27.767 54.540.513 6.746.401 116.151.353 0 116.151.353Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.563.546 3.040.533Dönem Karı (Zararı)6.746.401 4.067.266Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.746.401 4.067.266Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.836.408 2.234.569Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 1.396.393 956.206Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 72.183 42.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler72.183 42.586Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-140.815 1.088.161Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 867.694 1.706.272Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -1.008.509 -618.111Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -49.697 136.675Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler10.941Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 10.941Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler23 558.344İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.010.520 -3.249.670Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler419.512 -5.154.714İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)419.512 -5.154.714Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler280.810 196.757Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.124.671 -3.304.018Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)144.911 48.122Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.091 4.866.916İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11.091 4.866.916İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-742.173 97.267Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-722.842 94.196Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-19.331 3.071Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.572.289 3.052.165Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.743 -11.632YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-25.523.196 -2.589.376Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.726Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.726Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.523.196 -2.601.102Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.362.034 -25.868Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-22.161.162 -2.575.234FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.004.180 -461.398Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları167.508 -461.398Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları167.508 -461.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.044.530 -10.241NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)19.044.530 -10.241DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.744.656 145.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.789.186 135.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 20.789.186 1.744.656Ticari Alacaklar39.569.302 40.856.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 3.292.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 39.569.302 37.563.873Diğer Alacaklar2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.000 2.000Stoklar7 0 280.810Peşin Ödenmiş Giderler8 11.869 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 28.421 0Diğer Dönen Varlıklar16 283.362 102.719ARA TOPLAM60.684.140 42.986.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR60.684.140 42.986.692DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 5.583.248 2.450.147Kullanım Hakkı Varlıkları12 88.817 135.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 61.785.780 40.792.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR67.484.045 43.403.507TOPLAM VARLIKLAR128.168.185 86.390.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.953.831 7.436.505Ticari Borçlar5 1.039.214 3.172.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 84.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.039.214 3.087.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 433.194 288.283Diğer Borçlar6 45.849 34.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar45.849 34.759Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 1.220 1.020Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü26 0 3.182Kısa Vadeli Karşılıklar176.511 199.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 176.511 199.684Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler11.417 0ARA TOPLAM6.661.236 11.135.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.661.236 11.135.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 4.745.024 2.141.103Uzun Vadeli Karşılıklar247.834 152.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 247.834 152.478Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü26 362.738 411.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.355.596 2.705.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER12.016.832 13.841.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar116.151.353 72.549.011Ödenmiş Sermaye17 23.875.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 30.961.672 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.767 8.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.767 8.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27.767 8.498Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.540.513 28.132.753Net Dönem Karı veya Zararı6.746.401 26.407.760Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR116.151.353 72.549.011TOPLAM KAYNAKLAR128.168.185 86.390.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 13.865.939 5.688.072Satışların Maliyeti21 -4.640.132 -1.506.682TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.225.807 4.181.390BRÜT KAR (ZARAR)9.225.807 4.181.390Genel Yönetim Giderleri22 -921.690 -439.646Araştırma ve Geliştirme Giderleri22 -910.475 -548.983Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 867.694 1.706.272Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -1.567.494 -629.052ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)6.693.842 4.269.981FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.693.842 4.269.981Finansman Gelirleri24 191.935 0Finansman Giderleri24 -189.073 -66.040SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)6.696.704 4.203.941Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri49.697 -136.675Dönem Vergi (Gideri) Geliri26 -4.780 -3.071Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 54.477 -133.604SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.746.401 4.067.266DÖNEM KARI (ZARARI)6.746.401 4.067.266Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.746.401 4.067.266Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,28000000 0,22000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar19.269 12.694Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24.704 16.274Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.435 -3.580Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-5.435 -3.580Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.269 12.694TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.765.670 4.079.960Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.765.670 4.079.960http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847547BIST