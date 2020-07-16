***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası 40'tan fazla ülke arasında Ar-ge ve inovasyon ağı kuran AVRUPA BİRLİĞİ projelerindenEUREKA'nın ITEA3 CALL 5 kümelenmesi kapsamında, firmamız 18032 çağrı numaralı FOOD FRİEND (Otonom Akıllı Yemek Tüketimi İzleme ve Kişiselleştirilmiş Geri Bildirim Platformu) projesinin konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır. Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve TÜBİTAK tarafından onaylanan projede Türkiye, Hollanda, Belçika, Portekiz, Çek Cumhuriyeti ve Romanya dahil 6 ülkeden 18 firmanın konsorsiyum işbirliğiyle proje yürütülecektir. Projeyi Türkiye konsorsiyumunda TURKCELL TEKNOLOJILERI ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME A.Ş., TMOB BILIŞIM YAZILIM TEKNOLOJILERI A.Ş. ve firmamız ARD GRUP BILIŞIM TEKNOLOJILERI A.Ş temsil edecektir. Söz konusu projede firmamız kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için 1.757.450 TL tutarında pay almak üzere Avrupa Birliğini (EUREKA/ITEA3) temsilen TÜBITAK ile sözleşme imzalamış olup, ilgili sözleşme tarafımıza 16.07.2020 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.Kamuoyounun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860150BIST