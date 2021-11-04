***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04/11/2021 tarihinde almış olduğu 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ileT.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoparklara tanıdığı teşvik ve muafiyetlerden yararlanarak 2011 yılından itibaren Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarına ve yazılım geliştirme faaliyetlerine devam eden şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin kurulması için, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. AR-GE Binası NO:97/20 Çankaya / Ankara" adresinde bulunan şirket merkezimizin Koç Kuleleri"Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, NO:2A İç Kapı NO:60, Çankaya/Ankara" adresine taşınmasına,Üniversiteler Mah.1596.Cad. Hacettepe Teknokent 4.Ar-Ge Binası NO:95A/8 Çankaya/Ankara adresinde olan Ar-Ge şubemizin yazılım geliştirme faaliyetlerine mevcut adresinde devam etmesine,Şirketin yeni merkez adresi Koç Kuleleri,"Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, NO:2A İç Kapı NO: 60, Çankaya/Ankara"için 5746 sayılı "araştırma,geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun" kapsamında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge merkezi başvurusunda bulunmasına,İş bu kararların tesciline, ilanına ve adres değişikliği hakkında ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesine ,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974961BIST