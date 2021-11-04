***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2021 19:35
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04/11/2021 tarihinde almış olduğu 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoparklara tanıdığı teşvik ve muafiyetlerden yararlanarak 2011 yılından itibaren Hacettepe Teknokent'te Ar-Ge çalışmalarına ve yazılım geliştirme faaliyetlerine devam eden şirketimiz, Ar-Ge faaliyetlerinin iyileştirilmesi ve yeni bir Ar-Ge Merkezinin kurulması için, Üniversiteler Mah. 1596. Cad. Hacettepe Teknokent 1. AR-GE Binası NO:97/20 Çankaya / Ankara" adresinde bulunan şirket merkezimizin Koç Kuleleri"Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, NO:2A İç Kapı NO:60, Çankaya/Ankara" adresine taşınmasına,
Üniversiteler Mah.1596.Cad. Hacettepe Teknokent 4.Ar-Ge Binası NO:95A/8 Çankaya/Ankara adresinde olan Ar-Ge şubemizin yazılım geliştirme faaliyetlerine mevcut adresinde devam etmesine,
Şirketin yeni merkez adresi Koç Kuleleri,"Söğütözü Mahallesi, Söğütözü Caddesi, NO:2A İç Kapı NO: 60, Çankaya/Ankara"için 5746 sayılı "araştırma,geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkındaki kanun" kapsamında T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na Ar-Ge merkezi başvurusunda bulunmasına,
İş bu kararların tesciline, ilanına ve adres değişikliği hakkında ilgili mercilere gerekli bilgilerin verilmesine ,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974961
BIST