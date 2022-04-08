***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN'a ait olan, Havelsan Diyalog (video konferans sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için 08.04.2022 tarihinde çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018584BIST