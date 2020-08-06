***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.08.2020 17:46
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen, Yönetim Kurulu bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite'nin oluşturulmasına ve söz konusu komitelere ait görev ve çalışma esaslarının onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Komiteleri'nden
(1) Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin Sayın Nükhet Doğan (Başkan) ve Sayın Aytekin Doğan (Üye) olarak belirlenmesine,
(2) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin Sayın Nükhet Doğan (Başkan), Sayın Doğan Ödemiş (Üye) ve Sayın Sabri Çağrı Çakır (Üye) olarak belirlenmesine,
(3) Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin Sayın Nükhet Doğan (Başkan), Sayın Gürkan Bilgin (Üye) ve Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sayın Damla Mermeroğlu (Üye) olarak belirlenmesine,
(4) Ayrıca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamasına ve bu iki komitenin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866091
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|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
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|% 0,00
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|%
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|3.326
|231,70
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|3.267
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|258,10
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