***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
28.02.2022 17:13
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Temel Kuralları 7.22 maddesi uyarınca, 01.03.2022 tarihinden itibaren BIST Halka Arz Endeksi kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XHARZ 01/03/2022
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005122
BIST
17:171.935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -17,07
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
17:1713,8139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0184
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
17:1715,5671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0633
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
17:17850,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 11,56
|Açılış
|: 850,27
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler17:15
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.820.097
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.337.468
|% 9,89
|
|POLTK
|678,60
|51.501.541
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.461.547
|% -9,59
|
|AEFES
|24,30
|67.454.052
|% -9,46
|
|PKENT
|385,00
|10.582.318
|% -9,20
|
|AGESA
|20,94
|4.067.444
|% -8,80
|
|IHEVA
|1,00
|38.404.647
|% -7,41
|
|THYAO
|25,72
|4.065.293.447
|% -5,79
|
|KRDMD
|11,71
|2.232.107.398
|% 3,45
|
|EREGL
|30,94
|2.101.446.790
|% -0,71
|
|TUPRS
|190,30
|1.325.941.503
|% 5,78
|
|GARAN
|11,15
|1.146.403.808
|% -2,02
|
|YKBNK
|3,54
|715.002.702
|% -3,54
|
|KRDMD
|11,71
|2.232.107.398
|% 3,45
|
|THYAO
|25,72
|4.065.293.447
|% -5,79
|
|EKGYO
|1,98
|279.664.140
|% -2,94
|
|KARSN
|3,80
|552.793.327
|% -3,31
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8034
|13,8298
|% 0,25
|
|Euro
|15,5150
|15,5626
|% -0,43
|
|Sterlin
|18,4789
|18,5716
|% 0,17
|
|Frank
|14,9855
|15,0757
|% 0,93
|
|Riyal
|3,6753
|3,6937
|% 0,24
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|24,83
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,58
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.630
|5.773
|40,66
|
|Yarım
|2.721
|2.792
|19,67
|
|Çeyrek
|1.365
|1.396
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,57
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,86
|97,86
|3,74
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:30TAVHL
Yüzde -5.97 oranında düşüşle 34.02 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 742, 834 adet işlem
-
17:29IEYHO
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 0.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 440, 807 adet işlem
-
17:28XU100
Endeks 1, 934 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 96 altında . İşlem hacmi 25, 666.00 milyon TL de
-
17:28ENKAI
Yüzde -4.07 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 214, 456 adet işlem
-
17:27DZGYO
Yüzde -4.03 oranında düşüşle 2.86 lira fiyatla işlem gören hissede 903, 909 adet işlem