***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ARDYZ01.09.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaARD BILISIM TEKNOLOJILERI ARDYZ 0,0649255 0,0551866Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871831BIST