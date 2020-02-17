***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2020 10:00
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819370
BIST
15:34120.988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 836,28
|Açılış
|: 120.982
|
|Önceki Kapanış
|: 120.151
|
121.242
En Düşük
120.561
15:346,0509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0510
|
6,0586
En Düşük
6,0370
15:346,5568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0043
|Açılış
|: 6,5540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5570
|
6,5747
En Düşük
6,5445
15:34307,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,55
|Açılış
|: 307,54
|
|Önceki Kapanış
|: 308,09
|
308,68
En Düşük
306,62
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|11,22
|67.337.841
|% 19,11
|
|GUBRF
|18,06
|242.285.536
|% 15,70
|
|TSPOR
|5,38
|223.544.340
|% 15,45
|
|GSRAY
|3,31
|743.221.904
|% 14,93
|
|EDIP
|2,49
|46.160.983
|% 10,18
|
|ARDYZ
|16,20
|30.944.981
|% -10,00
|
|ERBOS
|24,92
|15.558.349
|% -9,32
|
|QNBFB
|48,54
|1.544.486
|% -8,16
|
|HUBVC
|39,74
|49.118.315
|% -7,97
|
|ARSAN
|4,95
|8.649.316
|% -6,78
|
|ASELS
|29,22
|1.642.552.935
|% 0,48
|
|THYAO
|15,25
|1.399.152.096
|% 2,42
|
|GSRAY
|3,31
|743.221.904
|% 14,93
|
|ODAS
|2,28
|596.806.910
|% 6,05
|
|TUPRS
|112,40
|397.703.222
|% 2,18
|
|ODAS
|2,28
|596.806.910
|% 6,05
|
|GSRAY
|3,31
|743.221.904
|% 14,93
|
|BJKAS
|2,94
|288.082.183
|% 2,08
|
|KARSN
|1,93
|188.507.171
|% -2,03
|
|KRDMD
|2,97
|273.592.055
|% 2,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8471
|7,8865
|% -0,37
|
|Frank
|6,1341
|6,1711
|% -0,11
|
|Riyal
|1,6077
|1,6157
|% -0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.582
|-0,80
|
|Altın Gr.
|307
|308
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.035
|2.065
|0,00
|
|Tam
|2.027
|2.077
|-3,84
|
|Yarım
|979
|1.005
|-1,86
|
|Çeyrek
|491
|502
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,82
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,01
|
|B. Petrol
|57,22
|57,22
|-0,11
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