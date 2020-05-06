***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.05.2020 10:06
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842922
BIST
10:5698.701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -36,51
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
98.945
En Düşük
98.069
10:567,1478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0736
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1485
En Düşük
7,0607
10:567,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0637
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7337
En Düşük
7,6497
10:56391,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,69
|Açılış
|: 391,14
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
391,29
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|13,20
|4.649.444
|% 10,00
|
|ALKA
|7,81
|15.612.501
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|186.342
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|413.037
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|164.143
|% 10,00
|
|PETUN
|20,44
|65.172.635
|% -8,50
|
|DEVA
|14,92
|24.007.202
|% -6,92
|
|ADEL
|12,12
|2.036.782
|% -4,87
|
|ORMA
|4,00
|22.248
|% -4,76
|
|PEKGY
|4,06
|901.791
|% -4,69
|
|KRDMD
|2,39
|339.755.263
|% 5,75
|
|GARAN
|8,12
|142.507.580
|% -0,25
|
|ASELS
|27,02
|116.554.852
|% -0,15
|
|PETKM
|3,52
|113.345.945
|% 1,15
|
|KOZAA
|12,27
|108.039.392
|% 2,94
|
|KRDMD
|2,39
|339.755.263
|% 5,75
|
|KARSN
|1,84
|103.379.034
|% 6,36
|
|PETKM
|3,52
|113.345.945
|% 1,15
|
|TEKTU
|1,31
|38.869.071
|% 3,15
|
|GUSGR
|3,04
|87.400.295
|% 2,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8267
|8,8710
|% 0,56
|
|Frank
|7,2875
|7,3314
|% 0,53
|
|Riyal
|1,8906
|1,9000
|% 0,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|2,32
|
|Altın Gr.
|390
|391
|2,07
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.553
|12,70
|
|Tam
|2.579
|2.620
|17,10
|
|Yarım
|1.259
|1.280
|8,30
|
|Çeyrek
|627
|640
|4,20
|
|Gümüş.Ons
|15,12
|15,15
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|31,04
|31,04
|0,07
|
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